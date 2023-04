Video/ Manchester United Siviglia (2-2) gol e highlights: rimonta spagnola nel finale

Video Manchester United Siviglia che si apre immediatamente con la rete degli inglesi sul segno di Sancho dopo l’ottimo assist di Antony. L’esultanza della formazione in maglia rossa dura però veramente poco con il guardalinee che sventola la bandierina ed annulla la rete del vantaggio. non bisogna attendere troppo per il primo gol della partita con l’austriaco Sabitzer che riceve il pallone da Bruno Fernandes e con il sinistro lascia partire un tiro deviato dal difensore che si insacca alle spalle del portiere marocchino Bono. L’esultanza di Sabitzer si ripete poco dopo, solamente 7 giri di lancette e Martial recupera il pallone a centrocampo scatta con una lunga progressione verso la porta e serve l’austriaco che ancora una volta è freddissimo e firma il raddoppio.

Pioggia di cartellini con gli spagnoli che ne beccano 5 in tutta la partita contro i due del Manchester United, quello di Bruno Fernandes, però, è molto pesante in quanto gli farà saltare la gara di ritorno. La gara è ben lunga dal dichiararsi conclusa con il Siviglia che accorcia le distanze con il gol dell’esperto Navas, entrato proprio nel secondo tempo per tentare di cambiare la sorte del match. L’ex giocatore del Manchester City sfrutta un pallone vacante capitatogli nei piedi dopo uno svarione di Malacia per colpire gli avversari con un cross sfortunato deviato in porta. In mischia incredibile pareggio della formazione spagnola con la rete di Ed Nesryi con la complicità di uno sfortunato tocco, con la testa, di Maguire.

VIDEO MANCHESTER UNITED SIVIGLIA: IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED: de Gea D., Wan-Bissaka A., Varane R. (dal 1′ st Maguire H.), Martinez Li., Malacia T., Casemiro, Sabitzer M., Antony (dal 36′ st Pellistri F.), Fernandes B. (dal 17′ st Eriksen C.), Sancho J. (dal 17′ st Elanga A.), Martial A. (dal 17′ st Weghorst W.). A disposizione: Butland J., Vitek R., Maguire H., Elanga A., Eriksen C., Weghorst W., Pellistri F., Dalot D., Fred, Iqbal Z., Lindelof V. Allenatore: ten Hag E..

SIVIGLIA: Bono, Montiel G. (dal 45’+1 st Papu Gomez), Nianzou T. (dal 28′ st Suso), Marcao, Acuna M., Fernando, Gudelj N., Ocampos L., Rakitic I., Torres O. (dal 1′ st Navas J.), Lamela E. (dal 22′ st En Nesyri Y.). A disposizione: Dmitrovic M., Flores A., Bade L., Navas J., En Nesyri Y., Suso, Papu Gomez, Gil B., Mir R., Rekik K., Telles A. Allenatore: Mendilibar J..

Reti: al 14′ pt Sabitzer M. (Manchester Utd) , al 21′ pt Sabitzer M. (Manchester Utd), al 39′ st Malacia T. (Siviglia) autogol, al 45’+3 st Maguire H. (Siviglia) autogol.

Ammonizioni: al 41′ pt Fernandes B. (Manchester Utd), al 20′ st Antony (Manchester Utd), al 45′ st Pellistri F. (Manchester Utd) al 11′ pt Montiel G. (Siviglia), al 25′ pt Rakitic I. (Siviglia), al 39′ pt Lamela E. (Siviglia), al 13′ st Gudelj N. (Siviglia), al 27′ st Acuna M. (Siviglia).

VIDEO MANCHETSER UNITED SIVIGLIA: GOL E HIGHLIGHTS













