VIDEO MANCHESTER UNITED TWENTE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Old Trafford le compagini di Manchester United e Twente non vanno oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la squadra olandese sembra cominciare bene la sfida tentando di prenderne presto in mano il controllo anche tramite un’occasione non capitalizzata già all’8′ da Lammers, incapace di centrare il bersaglio con un tiro a giro.

I minuti passano e la gara rimane avida di emozioni e bisogna attendere il 35′ perchè i Red Devils riescano a spezzare l’equilibrio iniziale andando a segno con Eriksen, il quale trova la rete del vantaggio anche grazie ad un rimpallo favorevole. Nel secondo tempo la compagine allenata da mister Oosting sembra ripartire con lo spirito giusto per quantomeno andare a caccia dell’eventuale gol del pareggio sebbene l’ex interista Onana eviti il peggio al 59′ disinnescando il calcio di punizione battuto da Steijn.

Nel finale ci pensa Lammers, agevolato da un errore commesso dalla difesa avversaria, a ripristinare l’equilibrio trovando la rete del pari al 68′. L’ex bolognese Zirkzee al 76′ ed il capitano ex Udinese e Sampdoria Bruno Fernandes non combina certo di meglio all’81’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro italiano Simone Sozza ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Lisandro Martinez al 57′ da un lato, Bruns al 14′, Lammers al 78′ e Van Wolfswinkel all’83’ dall’altro. Il punto maturato attraverso questo pareggio permette sia al Manchester United che al Twente di raggiungere quota 1 nella classifica dell’Europa League 2024/2025 dopo la prima giornata del torneo.

VIDEO MANCHESTER UNITED TWENTE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS