Video/ Manchester United Villarreal (2-1): highlights e gol. La chiude Ronaldo al 95′

All’Old Trafford il Manchester United supera il Villarreal in rimonta per 2 a 1. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Solskjaer a prendere subito in mano il controllo delle operazioni cominciando la sfida con una verve decisamente aggressiva, come testimoniato anche dalla conclusione di Bruno Fernandes, finita alta sopra la traversa al 2′. Gli ospiti guidati dal tecnico Emery vanno invece alla conclusione con Danjuma verso il 7′ trovando la pronta risposta di De Gea e sul fronte opposto Cristiano Ronaldo non riesce ad inquadrare lo specchio della porta avversaria con un colpo di testa da calcio d’angolo al 9′. I minuti scorrono sul cronometro ed il Sottomarino giallo si affaccia in avanti con Alcacer, il cui tiro è stato ribattuto da Lindelof all’11’, senza battere De Gea poi pure con un colpo di testa insidioso al 17′.

Gli spagnoli hanno spazio per attaccare calciando largo con Alberto Moreno al 21′ e pure con Pino al 25′. I Red Devils rischiano qualcosa ma non si scompongono preferendo agire attraverso manovre prolungate e ragionate che tuttavia non consentono loro di proiettarsi in area di rigore del Villarreal, pericoloso invece anche al 30′ con Danjuma ad anticipare De Gea con scarso successo. Nel finale della prima frazione il Villarreal continua a tartassare lo United sparando largo di poco con Alcacer al 31′. I ragazzi di Solskjaer si fanno quindi sentire con Pogba al 38′ e con Cristiano Ronaldo al 39′ ma devono ringraziare il loro portiere De Gea, decisivo pure su Pino al 45′. In precedenza Alberto Moreno aveva messo i brividi ai suoi compagni andando vicino all’autogol al 43′.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il copione sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato nel corso della prima frazione di gioco tanto che gli ospiti spagnoli riescono a passare in vantaggio al 53′ grazie alla rete messa a segno da Alcacer, su assist in profondità di Danjuma e approfittando del mal posizionamento difensivo da parte dell’ex interista Alex Telles. Lo United reagisce con una fucilata larga di Bruno Fernandes al 56′. Il tempo passa ma il turco Telles riesce subito a farsi perdonare l’errore commesso qualche istante prima siglando il gol del pareggio con una bella volé sfruttando il calcio di punizione battuto dalla destra da Bruno Fernandes al 60′.

I Diavoli Rossi ora ci credono e forzano il portiere avversario ad un intervento fondamentale su Greenwood al 71′ oltre a sbagliare un colpo di testa con il subentrato Cavani verso l’80’. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Cristiano Ronaldo a risolvere la partita andando a segno nel recupero al 90’+5′ scambiando con Lingard. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco Felix Zwayer ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Greenwood, Telles e Ronaldo da un lato, Moreno, Pino, Albiol e Pena dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo secondo turno della fase a gruppi permettono al Manchester United di salire a quota 3 nella classifica del girone F della Champions League scavalcando i diretti rivali di giornata del Villarreal, rimasti fermi con 1 punto.

IL TABELLINO

Manchester United-Villarreal 2 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 53′ Alcacer(V); 60′ Alex Telles(M); 90’+5′ Ronaldo(M).

Assist: 53′ Danjuma(V); 60′ Fernandes(M); 90’+5′ Lingard(M).

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) – De Gea; Dalot, Varane, Lindelof, Telles(89′ Fred), Pogba(75′ Cavani), McTominay; Greenwood(89′ Lingard), Bruno Fernandes, Sancho(75′ Matic); Cristiano Ronaldo. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer.

VILLARREAL (4-3-3) – Rulli; Foyth, Raul Albiol(73′ Mandi), Pau Torres, Alberto Moreno(74′ Pena); Parejo, Capoue, Trigueros(61′ Estupinan); Pino(73′ Gomez), Paco Alcacer(58′ Dia), Danjuma. Allenatore: Unai Emery.

Arbitro: Felix Zwayer (Germania).

Ammoniti: 59′ Moreno(V); 67′ Pino(V); 68′ Greenwood(M); 68′ Albiol(V); 71′ Telles(M); 90’+1′ Pena(V); 90’+6′ Ronaldo(M).

