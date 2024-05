Video/ Manchester Untied Arsenal (0-1) gol e highlights: la decide Trossard! (Premier League, 12 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MANCHESTER UNITED ARSENAL: LA SINTESI

All’Old Trafford l’Arsenal espugna il campo del Manchester United vincendo per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Gunners approcciano benissimo la partita affacciandosi immediatamente in attacco con una giocata di Havertz già al 1′, murata da un difensore, ma i Red Devils replicano con Hojlund, che non approfitta di un errore commesso dall’Arsenal al 5′, così come con Garnacho, che non sfrutta le sue chances sia al 6′ che al 7′.

Gli ospiti si rivedono subito con Saka al 9′, Gabriel al 10′ e riescono quindi a spezzare l’equilibrio iniziale per merito della rete siglata da Trossard, lesto nello sfruttare l’assist offertogli da Havertz al 20′. Nell’ultima parte della prima frazione gli uomini di mister Ten Hag vanno a caccia del pareggio con McTominay al 33′, Garnacho al 43′ e Dalot al 45’+3′. Nel secondo tempo la compagine del tecnico Arteta non sembra voler mollare un colpo sebbene il ritmo cali e tentano anzi di chiudere i conti tramite uno spunto di Declan Rice, disinnescato dalla retroguardia di casa, al 55′.

Nel finale i padroni di casa non vanno oltre un tiro fuori misura di Garnacho al 77′ e rischiano anzi di tracollare sulle nuove sortite offensive dei londinesi con Martinelli al 79′ e Rice all’83’, senza dimenticare l’intervento di Onana sul colpo di testa insidioso del suo compagno Wan-Bissaka da calcio d’angolo qualche istante dopo.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese Paul Tierney ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Saka al 71′ e Raya al 90’+4′ tra le file dei Gunners. La vittoria regala tre punti importanti all’Arsenal che sale così a quota 86 punti nella classifica della Premier League 2023/2024 ad una giornata dalla fine del campionato inglese mentre il Manchester United rimane attardato con i suoi 54 punti.

