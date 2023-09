Video/ Mantova Albinioleffe (3-1) gol e highlights: doppietta di Brignani! (24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MANTOVA ALBINOLEFFE: CRONACA

Video Mantova Albinoleffe che si apre subito con due reti realizzate nei primi 20 minuti di gioco. Il primo ad andare in gol è Brignani. Il difensore era entrato da pochissimi istanti a causa dell’infortunio del compagno Cavalli. Svetta di testa più in alto di tutti e spedisce il pallone in porta. Nemmeno il tempo di festeggiare che tre minuti dopo la formazione ospite ti conquisto il pallone dopo la leggerezza difensiva e sul nome di Zanini spedisce il pallone in rete. Inizio molto vivace per le due formazioni che stanno giocando bene e che hanno presentato un ottimo primo tempo. Primo tempo che termina con il risultato di 0-0 dopo la super occasione capitata sui piedi di Doumbia da pochissimi passi.

Secondo tempo della sfida tra Mantova e Albinoleffe che evidenzia un tentativo di autogol da parte del difensore Marchetti, che per poco non beffa il proprio portiere. Il sorpasso da parte dei padroni di casa arriva al minuto 66, quando Galuppini riesce ad infilare il pallone in rete dopo l’ottima occasione creata da Muroni con un pallone messo in mezzo. Tanti cambi e cartelli gialli con gli ospiti che chiedono un calcio di rigore per un fallo di Burrai che il direttore di gara dichiara tutto regolare. Negli ultimi minuti di gioco, prova l’assedio la formazione ospite senza però riuscirci. Nel finale tris con Brignani che chiude la partita e realizza la doppietta finale. Finisce la sfida tra Mantova e Albinoleffe, risultato finale di 3-1. Vittoria Mantova con il risultato finale di 3-1, che sale quindi classifica in campionato.

VIDEO GOL MANTOVA ALBINOLEFFE: IL TABELLINO

MANTOVA: Festa M. (Portiere), Radaelli N. (dal 26′ st Maggioni T.), Redolfi A., Cavalli T. (dal 11′ pt Brignani F.), Panizzi E., Trimboli S. (dal 34′ st Debenedetti A.), Burrai S., Muroni M., Galuppini F. (dal 27′ st Bragantini D.), Mensah D., Fiori A.. A disposizione: Argint G., Bani C., Castellani A., Celesia C., Giacomelli S., Napoli A., Sonzogni L. (Portiere), Suagher E., Wieser D.

ALBINOLEFFE: Marietta C. (Portiere), Borghini D., Marchetti S., Milesi L., Gusu M., Doumbia I., Brentan M. (dal 12′ st Genevier G.), Zanini M., Gatti R. (dal 26′ st Munari D.), Arrighini A. (dal 25′ st Carletti C.), Zoma M. A.. A disposizione: Agostinelli M., Allieri A., Angeloni M., Longo S., Moleri L. (Portiere), Muzio C., Piccoli M., Pratelli L. (Portiere), Toccafondi D.

Reti: al 12′ pt Brignani F. (Mantova) , al 21′ st Galuppini F. (Mantova) al 14′ pt Zanini M. (AlbinoLeffe) .

Ammonizioni: al 11′ st Redolfi A. (Mantova), al 16′ st Brignani F. (Mantova) al 23′ st Marchetti S. (AlbinoLeffe).

