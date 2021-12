Video/ Mantova Legnago (2-0): highlights e gol. Paudice e Checchi a segno!

VIDEO MANTOVA-LEGNAGO SALUS (2-0): LA SINTESI

Allo Stadio Danilo Martelli il Mantova supera il Legnago Salus per 2 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Galderisi a partire meglio riuscendo infatti a passare in vantaggio subito all’8′ grazie alla rete messa a segno da Paudice, autore di un colpo di testa vincente su suggerimento di Guccione. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Colella tentano di reagire con scarso successo affidandosi agli spunti di Contini, Yabrè, Ricciardi e Bondioli.

Diretta/ Fiorenzuola Feralpisalò (risultato finale 0-2): partita a senso unico!

LA RIPRESA

Nel secondo tempo il copione sembra ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza e sono infatti i biancorossi ad avere il controllo delle operazioni sfiorando pure il raddoppio al 55′ quando Guccione centra la traversa con un tiro al volo. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Checchi a chiudere definitivamente i conti al 73′ con un altro colpo di testa, in questo caso arrivato sul calcio d’angolo battuto da Guccione.

Diretta/ Mantova Legnago Salus (risultato finale 2-0): bis con Checchi nella ripresa!

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Crezzini, proveniente dalla sezione di Siena, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Pinton, Gerbaudo e Paudice da un lato, Yabrè, Rossi, Gasparetto e Gomez dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono al Mantova di salire a quota 21 nella classifica del girone A della Serie C staccando in questo modo i diretti rivali di giornata del Legnago Salus, rimasti appunto fermi a 18 punti.

IL TABELLINO

Mantova-Legnago Salus 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 8′ Paudice(M); 73′ Checchi(M).

DIRETTA/ Padova Renate (risultato 2-0) streaming video tv: risultato finale!

MANTOVA (4-2-3-1) – Marone; Panizzi, Milillo, Checchi, Pinton; Messori, Gerbaudo; Piovanello, Guccione, Silvestro; Paudice. A disp.: Tosi, Marinaro, Vaccaro, Darrel, Militari, Bucolo, Zibert, Rihai, Esposito, Pilati, Fontana, Vaccaro. All.: Giuseppe Galderisi.

LEGNAGO (4-3-3) – Enzo; Ricciardi, Gasparetto, Bondioli, Rossi; Giacobbe, Yabrè, Salvi; Gomez, Sgarbi, Contini. A disp.: Corvi, Gasparini, Antonelli, Ambrosini, Lazarevic, Sgarbi, Milani, Stefanelli, Muteba, Zanetti, Casarotti, Olivieri. All.: Giovanni Colella.

Arbitro: Valerio Crezzini (sezione di Siena).

Ammoniti: 10′ Pinton(M); 35′ Yabrè(L); 45’+1′ Rossi(L); 61′ Gerbaudo(M); 67′ Gasparetto(L); 82′ Paudice(M); 83′ Gomez(L).

CLICCA QUI PER IL VIDEO MANTOVA LEGNAGO, DA ELEVENSPORT



© RIPRODUZIONE RISERVATA