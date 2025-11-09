Video Mantova Padova gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie B di oggi 8 novembre

VIDEO MANTOVA PADOVA: VENETI SCONFITTI!

Mantova e Padova, due squadre che giocano questa frazione a ritmi non altissimi, conta tanto questa partita per il morale delle tifoserie, quindi essendo una partita sentita si cerca di non concedere troppo agli avversari e anzi, si vuole sopratutto non subire gol poiché basta un errore da parte dei difensori avversari per rischiare il vantaggio. Primo tempo a reti bianche ma combattuto tra Mantova e Padova, con i virgiliani che si affidano alla spinta costante di Bani, autentico protagonista sulla corsia sinistra.

Il terzino recupera palloni, spinge con continuità e mette in mezzo diversi cross pericolosi, confermando una condizione fisica straordinaria. Il Padova prova a rispondere con qualche ripartenza ma fatica a trovare spazi. Gara equilibrata e bloccata tatticamente, con il Mantova che lascia la sensazione di poter sbloccare il match se riuscirà a concretizzare la mole di gioco costruita. La visione dei due tecnici è quella di aprire le maglie della difesa nel secondo tempo, con i giocatori più stanche che possono andare in difficoltà con uomini di gamba di cui dispongono le due realtà in panchina.

