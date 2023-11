Video/ Mantova Pergolettese (4-1) gol e highlights: la capolista se ne va! (Serie C, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MANTOVA PERGOLETTESE (4-1): LA PARTITA

Brilla ancora la stella del Mantova, che vince e convince anche il derby lombardo contro la Pergolettese confermandosi la capolista del girone A, al termine di questa gara valida per la dodicesima giornata di Serie C. Esplode e continua a sognare lo stadio Danilo Martelli, che ha sostenuto la squadra per tutti i 90 minuti. Partita che ci regala emozioni e alta intensità fin dalle prime battute, con il risultato che si sblocca al decimo: al nono minuto i biancorossi conquistano un calcio di rigore grazie alla giocata di Mensah su Arini. Dal dischetto Galuppini è freddo e non sbaglia. La risposta degli ospiti, però, non si fa attendere, ed arriva appena 5 minuti dopo.

Al quindicesimo passaggio orizzontale di Caia per un compagno al limite dell’area ed intervento provvidenziale di Burrai, che però finisce per beffare il proprio portiere Festa. Sfortunatissimo il numero 8. Il riscatto per il centrocampista arriverà circa dieci minuti più tardi: l’autore dell’autogol del pareggio realizza un autentico gioiello, direttamente da calcio d’angolo. Gol olimpico e prodezza clamorosa. Nel secondo tempo la Pergolettese parte meglio e va vicino al 2-2 in più di un’occasione, colpendo anche un legno, ma al 69esimo subisce la beffa: contropiede letale di Mensah e servizio perfetto per Bragantini, che supera Capoferri con un numero e fulmina Soncin con il destro. Nel finale c’è spazio anche per il poker di Fedel. Termina 4-1 l’incontro.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MANTOVA PERGOLETTESE (4-1): TABELLINO

MANTOVA: Festa M., Suagher E., Redolfi A., Cavalli T., Celesia C., Burrai S., Trimboli S., Bragantini D., Galuppini F., Giacomelli S., Mensah D.. A disposizione: Sonzogni L., Argint G., Bani C., Brignani F., Debenedetti A., Fedel G., Fiori A., Monachello G., Muroni M., Napoli A., Panizzi E., Radaelli N., Wieser D.

PERGOLETTESE: Soncin M., Tonoli D., Arini M., Piccinini S., Bariti D., Jaouhari Z., Artioli F., Figoli M., Lambrughi A., Caia F., Guiu B.. A disposizione: Cattaneo M., Doldi F., Andreoli L., Bignami R., Bozzuto R., Caccavo L., Capoferri M., Cerasani J.

Reti: al 10′ pt Galuppini F. (Mantova) , al 26′ pt Burrai S. (Mantova) , al 24′ st Bragantini D. (Mantova) , al 39′ st Fedel G. (Mantova), al 15′ pt Burrai S. (Pergolettese) autogol.

Ammonizioni: al 5′ st Suagher E. (Mantova), al 22′ st Giacomelli S. (Mantova) al 9′ pt Arini M. (Pergolettese), al 13′ st Jaouhari Z. (Pergolettese).

