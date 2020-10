Video/ Mantova Perugia (5-1): highlights e gol, manita dei virgiliani! (Serie C)

Analizziamo il video di Mantova Perugia, partita giocata per il girone B della Serie C. Allo Stadio Danilo Martelli il Mantova supera il Perugia per 5 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Troise partono alla grande riuscendo a passare in vantaggio subito al 1′ grazie alla rete messa a segno da Cheddira, sfruttando nel migliore dei modi l’assist vincente offertogli dal suo compagno Bianchi. Gli ospiti guidati da mister Caserta faticano a reagire ed i virgiliani ne approfittano per siglare il gol del raddoppio al 6′ per merito di Zibert, il cui calcio di punizione è imparabile per il portiere avversario Fulignati. I minuti scorrono sul cronometro e, dopo le due reti subite in apertura da Cheddira e Zibert, le cose sembrano complicarsi ulteriormente per i grifoni di mister Caserta a partire dal 31′ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da Burrai, reo di un contatto a palla lontana con Vano, ammonito anch’egli nella circostanza. Nell’ultima parte del primo tempo, precisamente al 39′, è quindi Gerbaudo a sfiorare il tris con un colpo di testa largo non di molto sul cross di Panizzi. Nel secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, il tecnico ospite Caserta attende il 53′ per effettuare un triplo cambio con gli ingressi di Rosi, Elia e Moscati per Cancellotti, Falzerano e Sounas al fine di smuovere l’incontro.

VIDEO MANTOVA PERUGIA: IL SECONDO TEMPO

Tuttavia, le sue scelte non danno i frutti sperati dato che i lombardi approfittano della fase di assestamento avversaria siglando la rete del tris grazie alla doppietta completata al 58′ da Zibert, bravo a colpire dopo aver scambiato con il suo compagno Guccione per entrare in area avversaria. Nel finale di partita, i grifoni del tecnico Caserta accorciano inutilmente le distanze con il calcio di rigore trasformato da Moscati al 75′ e concesso per un fallo di Gerbaudo ai danni di Elia, prima che Ganz e Zappa chiudano i conti in modo definitivo rispettivamente al 77′ ed all’85’ sempre per i virgiliani. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paolo Bitonti, proveniente dalla sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Sgarbi, Burrai, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, da un lato, dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa quarta giornata di campionato permettono al Mantova di portarsi a quota 6 nella classifica del girone B di Serie C, scavalcando in questo modo proprio i diretti rivali di giornata del Perugia, rimasti appunto fermi a 4 punti.

IL TABELLINO

Mantova-Perugia 5 a 1 (p.t. 2-0)

Reti: 1′ Cheddira(M); 6′, 58′ Zibert(M); 75′ RIG. Moscati(P); 77′ Ganz(M); 85′ Zappa(M).

MANTOVA (4-3-3) – Tozzo; Bianchi, Milillo, Checchi, Panizzi; Lucas, Gerbaudo, Zibert; Guccione, Vano, Cheddira. All.: Troise.

PERUGIA (4-3-3) – Fulignati; Cancellotti, Sgarbi, Negro, Crialese; Sounas, Burrai, Kouan; Falzerano, Bianchimano, Melchiorri. All.: Caserta.

Arbitro: Paolo Bitonti (sezione di Bologna).

Ammoniti: 5′ Sgarbi(P); 19′, 31′ Burrai(P); 31′ Vano(M).

Espulsi: 31′ Burrai(P).

