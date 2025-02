VIDEO MANTOVA SASSUOLO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Danilo Martelli il Sassuolo annichilisce in trasferta il Mantova vincendo con un netto 3 a 0. Nel primo tempo la conclusione di Trimboli non si rivela efficace in avvio al 3′ per i biancobandati che devono subito fare i conti con la risposta di Doig bloccando senza problemi grazie a Festa poi al 4′.

Gli emiliani insistono e prendono il comando sbloccando anche il punteggio al 19′ con il gol firmato da Laurienté, su assist di Burrai disinnescato invece al 22′ dall’estremo difensore Moldovan. Nel secondo tempo i neroverdi ricominciano con il turbo inserito e Laurienté firma la doppietta personale che vale la rete del raddoppio immediato al 54′, raccogliendo il passaggio vincente del collega Ghion.

Nel finale la squadra di mister Grosso si dispera al 79′ per un gol annullato per fuorigioco a Mulattieri, il quale offre comunque l’assist a Pierini per chiudere il match nel recupero al 90’+5′. L’arbitro Davide Perenzoni della sezione di Rovereto ha utilizzato il cartellino giallo in tre casi ammonendo Iannoni al 39′, Paz al 52′ ed Obiang al 90’+1′ solamente tra i calciatori ospiti.

Questi tre punti proiettano ancora più in alto il Sassuolo che si trova ora in vetta a 58 punti nella classifica della Serie B 2024/2025 mentre il Mantova non si migliora rimanendo invece a 28 punti.

