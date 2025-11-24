Video Mantova Spezia (4-1), gol e highlights: gli uomini di Possanzini sono incontenibili e recuperano lo svantaggio.

VIDEO MANTOVA SPEZIA (4-1): POKER PER POSSANZINI

Inizio scoppiettante nel video Mantova Spezia con i padroni di casa che sfiorano subito la via del gol con Mancuso che viene anticipato a pochi passi dalla porta da Mascardi. Sul ribaltamento di fronte, Di Serio supera Festa che lo manda verso l’esterno e lo obbliga a passare il pallone. A centro area arriva Vlahovic che calcia addosso all’estremo difensore del Mantova e non trova il gol. L’esultanza dei liguri, però, è solo rimandata e arriva al 4′ quando lo stesso Vlahovic colpisce di testa a centro area e obbliga Festa ad un super intervento.

Video Modena Sudtirol (0-0)/ Gol e highlights: Adamonis evita il KO! (Serie B, 23 novembre 2025)

Però, sul secondo palo arriva Aurelio che segna il suo secondo gol stagionale portando avanti gli uomini di Donadoni. Da qui in poi è il Mantova a fare la voce grossa e a gestire il ritmo della partita. Il gol del pareggio arriva al 33′ quando Mancuso colpisce di testa da centro area e costringe Mascardi ad una super parata che manda il pallone sulla traversa. Il più veloce, però, è Ruocco che scatta verso la porta e appoggia in rete di testa portando il risultato in parità.

Video Monza Cesena (1-0)/ Gol e highlights: Obiang decide il match! (Serie B, 23 novembre 2025)

Il secondo tempo del video Mantova Spezia inizia con i padroni di casa che sono consapevoli della loro forma e gestiscono il pallone per aprire gli spazi. Al 49′ è ancora Mancuso a sfiorare il gol con con un destro da dentro l’area piccola che termina fuori dopo una sponda offerta da Ruocco. Pochi minuti dopo è ancora l’ex Empoli ad impegnare Mascardi con un mancino da dentro l’area di rigore respinto in corner dal portiere dello Spezia. Proprio dagli sviluppi di questo calcio d’angolo arriva il vantaggio firmato da Cella che si libera sul secondo palo e calcia di destro al volo su un suggerimento di Artioli.

DIRETTA/ Monza Cesena (risultato finale 1-0): rete annullata Shpendi! (23 novembre 2025)

Quando lo Spezia sembrava poter rientrare in partita, Possanzini manda in campo Marras che chiude i conti con due reti in dieci minuti. All’81’ fa tutto Trimboli che sfonda dalla sinistra e appoggia a centro area dove Marras che solo aprire il piatto e mettere in rete il pallone. Al 91′, invece, Marras gestisce e concretizza un contropiede calciando forte sotto la traversa una volta entrato in area. Gli ultimi minuti sono di totale festa per il Mantova che si trova anche con un uomo in più per il doppio giallo mostrato a Cassata e chiude con il definitivo 4 a 1.

VIDEO MANTOVA SPEZIA (4-1): GOL E HIGHLIGHTS