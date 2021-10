Video/ Mantova Sudtirol (0-1) gol e highlights: decide Odogwu nel finale (Serie C)

VIDEO MANTOVA SUDTIROL 0-1: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 0-1 Mantova Sudtirol. A decidere l’incontro valevole per l’11^ giornata di andata del girone A di Serie C, è un gol di Odogwu nei minuti finali della partita, come possiamo vedere nel video degli highlights. Il Mantova perde quindi la seconda gara consecutiva, dopo il 2-1 subito in casa della Triestina nella scorsa giornata. La Feralpisalò centra invece il terzo successo consecutivo che gli permette di restare nelle zone nobili della classifica.

Diretta/ Mantova Sudtirol (risultato finale 0-1): la risolve Odogwu nel finale!

Andiamo quindi a rivivere i migliori momenti della partita. Il primo tempo si apre con una fase di studio delle due squadre, con la manovra che si sviluppa principalmente a centrocampo. Al 6′ è il Mantova che si affaccia dalle parti avversarie. Milillo prova una rovesciata, ma colpisce debolmente. Passano pochi minuti e si fa vedere anche il Sudtirol. Rover salta anche il portiere avversario Tosi, ma non centra clamorosamente il bersaglio. Al 17′ è ancora Rover che si rende pericoloso con le sue serpentine, non centra nuovamente il bersaglio. Il primo tempo si chiude senza troppe emozioni, con il risultato di 0-0, dopo una partita piuttosto equilibrata.

DIRETTA/ Sudtirol Piacenza (risultato finale 2-0): altoatesini, ritorno alla vittoria

VIDEO MANTOVA SUDTIROL 0-1: SECONDO TEMPO

Il secondo tempo sembra seguire il copione del primo, dove è l’equilibrio a regnare sul terreno di gioco. Al 53′ arriva però l’episodio che può svoltare la gara, in negativo per il Mantova, in positivo per il Sudtirol. Milillo colpisce la palla con la mano a centrocampo. L’arbitro fischia il fallo e ammonisce per la seconda volta il calciatore del Mantova, è cartellino rosso e padroni di casa in inferiorità numerica per oltre mezz’ora di tempo. Il Sudtirol prova quindi ad approfittarne e inizia così a riversarsi nella metà campo avversaria.

Diretta/ Triestina Mantova (risultato finale 2-1): Bertini nel recupero non basta

Il Mantova prova a contenere le sortite offensive della squadra ospite, e riesce a chiudere con ordine tutti gli spazi. All’80’ Odogwu colpisce di testa da buona posizione, ma non prende bene la mira e la manda fuori. Minuti finali di grande sofferenza per i padroni di casa che riescono comunque a reggere. Quando però la gara sembrava ormai volgere al termine, Odogwu di testa questa volta prende bene la mira e batte Tosi. Al 90′ il Sudtirol si porta in vantaggio. E’ l’ultima azione del match, la gara si conclude con il successo per 0-1 degli altoatesini in casa del Mantova.

VIDEO MANTOVA SUDTIROL 0-1: IL TABELLINO

RETI: 90′ Odogwu (S).

MANTOVA (4-3-3): R. Tosi; L. Checchi, M. Esposito, A. Milillo, E. Panizzi, P. Messori, M. Gerbaudo, E. Piovanello (dal 25′ st U. Zibert), C. De Cenco (dal 37′ st L. Paudice), F. Guccione (dal 36′ st L. Bertini), C. Zappa (dal 11′ st A. Pilati). A disp. F. Marone, D. Bianchi, F. Vaccaro, M. Pinton, A. Rihai, R. Bucolo, D. Agbugui, V. Silvestro. All. Maurizio Lauro.

SUDTIROL (4-3-3): G. Poluzzi; F. De Col, S. Davì (dal 39′ st H. Fink), A. Malomo, G. Zaro, J. Broh (dal 24′ st A. Fabbri), E. Gatto (dal 24′ st M. Moscati), F. Tait, L. Candellone (dal 15′ st D. Casiraghi), M. Fischnaller, M. Rover. A disp. G. Meli, K. Vinetot, R. Odogwu, J. Heinz, M. Curto. All. Ivan Javorcic.