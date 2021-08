VIDEO/ Marcell Jacobs record europeo 9.84: l’italiano in finale nei 100m maschile

JACOBS RECORD EUROPEO NEI 100m MASCHILE: CHE TEMPO!

Grande prestazione per l’Italia nei 100m maschile per merito del record di Lamont Marcell Jacobs alle Olimpiadi Tokyo 2020. L’atleta azzurro ha concluso la sua batteria al terzo posto facendo registrare uno strepitoso 9.84 che gli è valso appunto il record europeo infrangendo la barriera dei 9.90. In questo modo Jacobs è riuscito ad entrare in finale per questa categoria chiudendo alle spalle dell’americano Ronnie Baker e del vincitore, il cinese Su Bingtian che a sua volta ha siglato il nuovo record asiatico di 9.83, stesso tempo registrato dallo statunitense.

Già nella giornata di ieri, in occasione della qualificazione a questa semifinale, lo stesso Jacobs aveva fatto segnare il nuovo record italiano con 9.94 ma questo nuovo traguardo segna un nuovo livello di standard da raggiungere per tutti gli atleti di questa disciplina dell’atletica. Fuori dai giochi invece l’altro azzurro Filippo Tortu, soltanto settimo.

JACOBS RECORD EUROPEO NEI 100m MASCHILE: VOLA IN FINALE

Il record di Lamont Marcell Jacobs alle Olimpiadi Tokyo 2020 permette di registrare un altro traguardo per la storia dell’atletica italiana. Il ventiseienne Jacobs è anche infatti il primo italiano a centrare la finale nella categoria valida per i 100m maschile. L’atleta azzurro correrà dunque la finale alle 14.50 italiane ed i suoi avversari saranno il canadese de Grasse, il nigeriano E. Adegoke, gli statunitensi R. Baker e F. Kerley, il cinese B. Su, il sudafricano Simbine ed il britannico Hughes. Nulla da fare per l’altro azzurro Filippo Tortu che nell’altra semifinale ha chiuso la sua avventura olimpica con il settimo tempo con 10.16.



