Video/ Marocco Tanzania (3-0) gol e highlights: En Nesyri chiude il match! (Coppa d’Africa, 17 gennaio 2024)

Allo Stade Laurent Pokou di San Pedro il Marocco supera la Tanzania per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la squadra allenata dal commissario tecnico Amrouche tenta di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva con scarso successo subito al 5′ con Mohamed Husseini e la compagine guidata da mister Regragui replica invece al 10′ calciando largo con En Nesyri. I minuti scorrono sul cronometro e le due compagini sembrano faticare nel creare gioco ma i marocchini si propongono in avanti con Ziyech al 30′ su punizione riuscendo comunque a passare in vantaggio verso la mezz’ora grazie alla rete messa a segno da Saiss, complice un rimpallo favorevole. Nel finale della prima frazione di gioco i rossoverdi insistono fallendo diverse occasioni interessanti con En Nesyri al 33′, Ziyech al 36′ e Ezzalzouli al 39′.

I gialloblu decidono invece di inserire Msuva al posto di Allarakhia al 38′ probabilmente per cercare di combinare qualcosa di più in attacco. Nella ripresa i Taifa Stars non capitalizzano tirando dalla distanza con Miroshi al 47′ e rischiano grosso al 51′ quando il solito En Nesyri spara largo malamente da posizione favorevole. Il tempo passa e le cose si mettono ancor di più in salita per la Tanzania, rimasta in inferiorità numerica dal 70′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Miroshi. Il Marocco ne approfitta per trovare il gol del raddoppio al 77′ per merito di Ounahi, su assist di Adli, e sigla pure il gol del tris all’80’ con En Nesyri, liberato da Hakimi. Nell’ultima parte dell’incontro sia Adli che El Khannouss mancano l’eventuale gol del poker.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro ciadiano Alhadi Mahamat, oltre ad aver espulso Miroshi per doppia ammonizione tra le file della Tanzania, ha estratto il cartellino giallo complessivamente per sette volte ammonendo Saiss e Chibi da un lato, Mkami, M’Mombwa ed Husseini dall’altro. I tre punti conquistati in questo primo turno della competizione continentale permettono al Marocco di salire a quota 3 nella classifica del girone F della Coppa d’Africa 2024 mentre la Tanzania non si muove, rimanendo ferma a zero punti.

Marocco-Tanzania 3 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 30′ Saiss(M); 77′ Ounahi(M); 80′ En Nesyri(M).

Assist: 77′ Adli(M); 80′ Hakimi(M).

MAROCCO (4-2-3-1) – Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Chibi; Amrabat, Amallah(72′ El Khannouss); Ziyech(81′ El Kaabi), Ounahi(81′ Boufal), Ezzalzouli(71′ Adli); En Nesyri(81′ Harit). All.: Regragui.

TANZANIA (3-4-2-1) – Manula; Dismas, Hamad, Nondo; Mnoga, Mao, Yahya(46′ Abraham), Hussein; M’Mombwa, Allarakhia; Samatta. All.: Amrouche.

Arbitro: Alhadi Mahamat (Ciad).

Ammoniti: 22′ Mkami(T); 31′, 70′ Miroshi(T); 52′ Saiss(M); 61′ M’Mombwa(T); 61′ Chibi(M); 90’+6′ Husseini(T).

Espulsi: 70′ Miroshi(T).

