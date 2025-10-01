Video Olympique Marsiglia Ajax (risultato finale 4-0) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata della Champions League 2025/2026.
VIDEO MARSIGLIA AJAX, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stade Vélodrome l’Olympique Marsiglia conquista la prima vittoria stagionale in Europa sconfiggendo l’Ajax per 4 a 0. Nel primo tempo i transalpini aprono immediatamente le danze così come le marcature tramite il gol siglato da Igor Paixao già verso il 6′, sfruttando l’assist offertogli da Aubameyang.
Il raddoppio immediato non tarda certo ad arrivare per la compagine allenata da mister De Zerbi ed è sempre Paixao ad andare a segno completando la doppietta personale grazie pure ad un rimbalzo favorevole che si traduce in un vincente tiro dalla distanza subito all’11’.
Le cose paiono complicarsi ulteriormente per i Lancieri al 23′ dovendo sostituire Regeer con Mokio a causa di un infortunio ed i biancazzurri approfittano del momento di assestamento vissuto dagli avversari per siglare il tris con il gol di Greenwood, anche lui assistito da Aubameyang, al 26′ ma l’OM rimpiazza a sua volta Facundo Medina con Cj Egan-Riley per colpa di un problema fisico al 36′.
Nel secondo tempo il solito Paixao restituisce il favore all’ottimo Aubameyang con l’ex milanista che cala dunque il poker definitivo con la rete trovata al 52′. Nel finale i Lancieri combinano poco o nulla anche solo per tentare di ridurre il distacco come sottolineato dalla conclusione alta del subentrato Edvardsen al 57′.
Questo successo consegna al Marsiglia i tre punti che permettono ai francesi di salire a quota 3 nella classifica della Champions League per la stagione 2025/2026. Il KO rimediato in trasferta riconferma poi l’Ajax a zero punti nella graduatoria della fase campionato di questa edizione.