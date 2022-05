Video/ Marsiglia Feyenoord (0-0) gol e highlights: olandesi, pari che vale la finale!

VIDEO MARSIGLIA FEYENOORD (0-0): PASSANO GLI OLANDESI

Il Feyenoord festeggia al Velodrome: lo 0 a 0 che vedremo nel video Marsiglia Feyenoord basta per volare in finale di Conference League! La gara con il Marsiglia termina proprio a reti inviolate, nonostante partano meglio i padroni di casa, che cercano la via del vantaggio proprio con Payet, il più attivo tra le fila dei francesi. Visto il risultato dell’andata, la squadra di Sampaoli prova a farsi vedere in avanti per “pareggiare” i conti. Al 33′ il francese riporta un problema alla gamba destra e chiede il cambio: al suo posto entra Milik. Il polacco ci prova subito di testa ma Marciano blocca. Al 38′ sono gli olandesi a rendersi pericolosi ma Gerson devia in angolo. Dopo due minuti di recupero, termina il primo tempo della sfida di Conference League. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MARSIGLIA FEYENOORD

VIDEO MARSIGLIA FEYENOORD: FINISCE A RETI INVIOLATE

Nel secondo tempo di Marsiglia Feyenoord, sono proprio gli ospiti a mostrarsi più volenterosi per difendere il risultato dell’andata e strappare il pass per la finale. Gli olandesi sfiorano il vantaggio in più di un’occasione con Trauner e Dessers. Sul finale, pericoloso anche Jahanbakhsh, appena entrato. A tenere aperto tutto ci pensa ancora una volta Mandanda, autore di una grande prestazione. Nonostante gli ultimi tentativi che però non impensieriscono mai realmente Marciano, la gara termina a reti inviolate. Ad andare in finale è proprio il Feyenoord, che sfiderà la Roma a Tirana il prossimo 25 maggio!

TABELLINO MARSIGLIA FEYENOORD (0-0)

MARSIGLIA-FEYENOORD 0-0

MARSIGLIA: Mandanda S., Dieng B. (dal 17′ st Bakambu C.), Gerson, Guendouzi M., Gueye P. (dal 1′ st Lirola P.), Harit A. (dal 35′ st Under C.), Kamara B., Payet D. (dal 33′ pt Milik A.), Peres L., Rongier V., Saliba W. A disp. Lopez P., Ngapandouetnbu S., Bakambu C., Benyahia-Tani A., Caleta-Car D., Kolasinac S., Lirola P., Milik A., Said M’Madi Y., Under C. All. Sampaoli J.

FEYENOORD: Marciano O., Aursnes F., Dessers C., Geertruida L., Kokcu O., Malacia T., Nelson R. (dal 43′ st Jahanbakhsh A.), Senesi M., Sinisterra L. (dal 29′ st Linssen B.), Til G. (dal 36′ st Hendrix J.), Trauner G.. A disp. Cojocaru V., Jansen T., Hall D., Hendriks R., Hendrix J., Jahanbakhsh A., Linssen B., Pedersen M., Sandler P., Toornstra J., Walemark P. All. Slot A.

