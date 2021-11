Video/ Marsiglia Lazio (2-2) highlights e gol: Immobile sale a quota 160!

VIDEO MARSIGLIA LAZIO 2-2

L’Olympique Marsiglia mette sotto per larghi tratti la Lazio ma non va oltre il 2-2 nello scontro diretto per il secondo posto del gruppo E di Europa League, come ammiriamo nel video Marsiglia Lazio 2-2. Al Vélodrome c’è il pubblico delle grandi occasioni, i padroni di casa possono contare sul calore dei loro tifosi mentre ai tifosi biancocelesti è stata vietata la trasferta per motivi di ordine pubblico, con la curva riservata a loro occupata da migliaia di bambini su iniziativa del club transalpino. Sul piano del gioco gli uomini di Sampaoli hanno surclassato la formazione di Sarri e nel primo tempo passano meritatamente in vantaggio su calcio di rigore: ingenuità di Acerbi che trattiene Milik all’interno dell’area, dopo il check del VAR e l’on-field-review l’arbitro indica il dischetto e dagli undici metri l’attaccante polacco spiazza Strakosha che in precedenza aveva detto di no all’ex-Napoli. Prima dell’intervallo gli ospiti pareggiano i conti in maniera a dir poco fortunosa: un tocco maldestro di Saliba si rivela un assist perfetto per Felipe Anderson che a pochi passi non può proprio sbagliare, il numero 7 brasiliano inizialmente viene valutato in offside ma ben presto si capisce che il guardalinee ha preso un abbaglio e la tecnologia rimedia all’errore umano restituendo il gol ai capitolini. Che nella ripresa vanno di nuovo a segno con Immobile che sfrutta un altro liscio madornale del terzino classe 2001 e arriva a quota 160 con la maglia della Lazio, staccando definitivamente Silvio Piola nel giorno in cui non avrebbe dovuto nemmeno scendere in campo.

Ma sinceramente non ce la sentiamo di biasimare il tecnico toscano se preferisce giocare con Immobile a mezzo servizio piuttosto che dare un’altra chance a Muriqi che sabato scorso contro l’Atalanta, pur giocando pochissimi minuti, ha perso più palloni di quanti ne abbia toccati. Proprio sul più bello però, come al solito, i biancocelesti si spengono, l’ingresso di Akpa-Akpro sembra quasi una dichiarazione di resa e i giocatori dell’OM tornano a crederci. Cengiz Under stampa la sfera sul palo, Payet guida l’assalto finale e all’82’ riacciuffa gli avversari, scheggiando anche la traversa a ridosso del novantesimo, ben due legni colpiti dalla squadra francese che con un pizzico di fortuna e cattiveria in più avrebbe stravinto. La matematica tiene ancora in corsa le due squadre per la qualificazione diretta agli ottavi, ma a entrambe servirà un miracolo per chiudere il girone al primo posto con il Galatasaray artefice del proprio destino. In tutto ciò, Sarri deve fare i conti con il nuovo infortunio di Lazzari, costretto ad alzare bandiera bianca poco prima della mezz’ora. Un’annata assolutamente disgraziata finora per l’esterno che fino a pochi mesi fa era un autentico valore aggiunto nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.

MARSIGLIA-LAZIO 2-2 (1-1)

MARSIGLIA (4-4-1-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Lirola (85’ Gueye), Guendouzi, Kamara (55’ Harit), Cengiz Under; Payet; Milik. All. Jorge Sampaoli.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari (26’ Marusic), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto (75’ Akpa-Akpro), Lucas Leiva (52’ Cataldi), Basic (52’ Milinkovic-Savic); Felipe Anderson (75’ Raul Moro), Immobile, Pedro. All. Maurizio Sarri.

ARBITRO: José Maria Sanchez (ESP).

AMMONITI: 32’ Acerbi (L), 36’ Pedro (L), 44’ Immobile (L), 70’ Felipe Anderson (L), 79’ Rongier (M), 86’ Harit (M).

RECUPERO: 5’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 33’ rig. Milik (M), 45’+7’ Felipe Anderson (L), 49’ Immobile (L), 82’ Payet (M).



