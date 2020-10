Video/ Marsiglia Manchester City (0-3): highlights e gol. Gli ospiti calano il tris!

In Champions League il Manchester City va avanti a colpi di tris: dopo quello rifilato mercoledì scorso al Porto, gli uomini di Guardiola battono nettamente l’Olympique Marsiglia con il risultato finale di 0-3. Un punteggio che sta decisamente stretto alla compagine inglese e nessuno avrebbe aperto bocca se la formazione di Villas-Boas si fosse congedata dal campo con un passivo molto più pesante. Soprattutto nel primo tempo i francesi non ne azzeccano una in fase difensiva e regalano una miriade di palloni ai Citizens che provano subito ad affondare il colpo con Sterling che viene chiuso da Kamara in calcio d’angolo. Successivamente Mandanda sbaglia l’uscita, Alvaro buca l’intervento, la porta resta sguarnita ma nessuno ne approfitta. Al terzo svarione Ferran Torres non perdona e gonfia la rete sbloccando la contesa. Prima dell’intervallo Zinchenko – tanto per cambiare sull’ennesima palla persa dagli avversari – non riesce a piazzarla all’angolino con il pallone che sibila il palo. All’inizio della seconda frazione di gioco un errore di valutazione di Ederson rischia di rimettere tutto in discussione: il portiere brasiliano legge malissimo la traiettoria del tiro di Thauvin e ci mette i guantoni solamente all’ultimo secondo deviando la sfera sul palo. Dopodiché l’OM sparisce nuovamente dal campo e De Bruyne si prende la scena propiziando il secondo e il terzo gol che portano le firme di Gundogan e Sterling, nel giro di cinque minuti il Manchester City archivia definitivamente la pratica e resta a punteggio pieno nel gruppo C, a +3 su Porto e Olympiakos. Marsiglia fermo a zero, il doppio confronto con gli uomini di Sergio Conceiçao rappresenta già una sorta di ultima spiaggia.

VIDEO MARSIGLIA MANCHESTER CITY 0-3, IL TABELLINO

OLYMPIQUE MARSIGLIA-MANCHESTER CITY 0-3 (0-1)

OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-4-3): Mandanda; Balerdi, Alvaro, Caleta-Car; Sakai, Kamara, Rongier (64’ Sanson), Amavi; Cuisance (85’ Gueye), Thauvin (78’ Payet), Radonjic (78’ Benedetto). All. André Villas-Boas.

MANCHESTER CITY (4-3-1-2): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte (77’ Stones), Zinchenko (68’ Joao Cancelo); Gundogan (78’ Bernardo Silva), Rodri, Ferran Torres (77’ Mahrez); De Bruyne (82’ Palmer); Foden, Sterling. All. Pep Guardiola.

ARBITRO: Tobias Stieler (GER).



AMMONITI: 58’ Laporte (MC) 62’ Amavi (OM), 71’ Caleta-Car (OM).



RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.



MARCATORI: 18’ Ferran Torres (MC), 76’ Gundogan (MC), 81’ Sterling (MC).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI MARSIGLIA MANCHESTER CITY 0-3 (CHAMPIONS LEAGUE)



© RIPRODUZIONE RISERVATA