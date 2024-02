Video/ Marsiglia Shakhtar (3-1) gol e highlights: Kondogbia chiude i conti! (Europa League, 22 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MARSIGLIA SHAKHTAR: LA SINTESI

Allo Stade Vélodrome l’Olympique Marsiglia supera lo Shakhtar Donetsk per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Pusic non capitalizzano subito al 9′ con un tiro di Sikan parato da Pau Lopez e riescono a passare in vantaggio al 12′ grazie alla rete messa a segno da Sudakov, bravo a trasformare il calcio di rigore fischiato per il fallo commesso da Clauss. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Gasset crescono e reagiscono trovando il gol del pareggio al 23′ per merito di Aubameyang, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Harit.

Diretta/ Marsiglia Shakhtar Donetsk (risultato finale 3-1): tris con Kondogbia! (oggi 22 febbraio 2024)

I francesi si vedono inoltre negare due rigori tra il 39′ ed il 45’+6′ su segnalazione del VAR. Nel secondo tempo gli arancioneri suonano la carica immediatamente al 51′ con un colpo di testa di Konoplya finito di pochissimo largo fuori dallo specchio della porta avversaria sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nell’ultima parte dell’incontro i transalpini raddoppiano al 74′ con il gol firmato da Sarr, su passaggio di Aubameyang, e chiudono i conti con il tris siglato da Kondogbia all’81’.

DIRETTA/ Shakhtar Donetsk Marsiglia (risultato finale 2-2): Ndiaye-Eguinaldo nel finale! (15 febbraio 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco T. Stieler ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Gigot da un lato, Eguinaldo, Konoplya, Matviienko, Stepanenko e Rakitskyi dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche, anche in virtù del 2 a 2 dell’andata, permette all’Olympique Marsiglia di qualificarsi agli ottavi di finale dell’Europa League mentre lo Shakhtar Donetsk viene eliminato dalla competizione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MARSIGLIA SHAKHTAR: IL TABELLINO

Olympique Marsiglia-Shakhtar Donetsk 3 a 1 (p.t. 1-1) AND.: 2-2

Video/ Porto Shakhtar Donetsk (5-3) gol e highlights: doppietta di Galeno! (Champions 13 dicembre 2023)

Reti: 12′ RIG. Sudakov(S); 23′ Aubameyang(M); 74′ Sarr(M); 81′ Kondogbia(M).

Assist: 23′ Harit(M); 74′ Aubameyang(M).

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-3) – Pau Lopez; Merlin, Gigot, Meite, Mbemba; Ounahi, Kondogbia, Clauss; Aubameyang, Moumbagna, Harit. Allenatore: Gasset.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1) – Riznyk; Konoplia, Rakitskyy, Matviyenko, Azarov; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Eguinaldo; Sikan. Allenatore: Pusic.

Arbitro: T. Stieler (Germania).

Ammoniti: 17′ Gigot(M); 45′ Eguinaldo(S); 45’+3′ Konoplya(S); 58′ Matviienko(S); 80′ Stepanenko(S); 90’+3′ Rakitskyi(S).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MARSIGLIA SHAKHTAR













© RIPRODUZIONE RISERVATA