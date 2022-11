Video/ Marsiglia Tottenham (1-2) gol e highlights: Højbjerg manda Conte agli ottavi!

Partita drammatica quella tra Marsiglia e Tottenham, da dentro o fuori, soprattutto per la squadra allenata da Tudor che era obbligata a vincere per passare il turno mentre agli Spurs poteva bastare un pareggio per qualificarsi agli ottavi di Champions League, anche da primi del girone, a patto che Sporting Lisbona ed Eintracht Francoforte si spartissero la posta in palio – cosa che non è accaduta vista la vittoria in rimonta della formazione tedesca. I primi a fare le spese della tensione accumulata alla vigilia sono Bailly – problema muscolare per lui – e Son che ha la peggio dopo il durissimo scontro con Mbemba. L’attaccante sudcoreano esce dal campo in stato confusionale, una grossa perdita per Conte – costretto a guardare il match dalla tribuna poiché era squalificato, al suo posto in panchina il vice Stellini. Il primo tempo è caratterizzato dal dominio dei padroni di casa con Alexis Sánchez che non sfrutta due occasioni importanti per sbloccare la contesa, nel recupero sarà proprio Mbemba sugli sviluppi di un calcio d’angolo a violare la porta di Lloris con un gran colpo di testa.

Sull’orlo del baratro, gli ospiti rialzano la testa grazie a Lenglet che si improvvisa centravanti e trasforma in oro l’assist di Perišić pareggiando i conti. Nella ripresa saltano completamente gli schemi, le due squadre si allungano e i capovolgimenti di fronte non si contano più, Pau López non trattiene il tiro-cross di Emerson Royal e viene graziato da Kane che sbaglia il tap-in più facile della sua carriera. A una manciata di minuti dal novantesimo Højbjerg stampa il pallone sulla traversa, l’OM si salva ma nel recupero viene nuovamente infilato dal centrocampista danese che non sbaglia una seconda volta e fissa il risultato finale sul 2-1. Il Tottenham vince nuovamente a tempo scaduto e passa da primo del girone, il Marsiglia chiude all’ultimo posto e termina qui, in maniera molto mesta, la sua avventura in Europa.

Agli ottavi di Champions League il Tottenham potrebbe incontrare l’Inter, sarebbe una sfida molto affascinante per Antonio Conte, come dimostrano anche le parole del suo vice che oggi lo ha brillantemente sostituito in panchina, Cristian Stellini: “Siamo stati più forti delle avversità, il primo tempo non è stato alla nostra altezza, abbiamo concesso troppo campo agli avversari. Probabilmente lo stadio ha inciso parecchio, c’era un tifo molto caloroso, tuttavia abbiamo trovato le energie per reagire e nella ripresa siamo riusciti a ribaltare la situazione. È stata una gara dalle mille emozioni, in questi casi devi sempre aspettare il triplice fischio perché può succedere di tutto in qualsiasi momento. Ho già parlato con il mister, era davvero provato, vivere le partite dalla tribuna è una vera sofferenza per lui. Son? Ha preso un colpo all’occhio che si era gonfiato e non riusciva quindi a giocare, non mi aspetto brutte notizie dagli accertamenti medici. L’Inter? Sarebbe un bell’abbinamento, soprattutto per lo spettacolo”.

MARSIGLIA-TOTTENHAM 1-2 (0-0)

MARSIGLIA (3-4-2-1): Pau López; Mbemba, Bailly (10’ Gigot, 73’ Kolašinac), Balerdi; Clauss (73’ Kaboré), Rongier (83’ Suárez), Veretout (73’ Ünder), Nuno Tavares; Guendouzi, Harit; Alexis Sánchez. All. Igor Tudor.

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Dier, Davies, Lenglet; Perišić, Bentancur (84’ Skipp), Højbjerg, Sessegnon (46’ Emerson Royal); Son (29’ Bissouma), Kane, Moura (90’+3’ Gil). All. Cristian Stellini.

ARBITRO: Szymon Marciniak (POL).

AMMONITI: 57’ Lenglet (T), 76’ Balerdi (M), 90’+1’ Højbjerg (T).

RECUPERO: 7’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 45’+2’ Mbemba (M), 54’ Langlet (T), 90’+5’ Højbjerg (T).











