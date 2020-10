Video/ Matelica Modena (2-1) highlights e gol: Volpicelli regala i tre punti

Il Matelica supera il Modena grazie alle rete di Balestrero e Volpicelli che rispondono alla rete siglata da Scappini. Andiamo a ripercorre le emozioni del match. Tulissi ci prova da fuori area e per poco non trova il gol del vantaggio. Scappini! La sblocca il Modena. Tulissi da corner pesca l’incornata vincente del compagno di squadra. Balestrero! Il Matelica la riprende quasi subito. Cross al bacio di Pizzutelli per il compagno di squadra che sigla di testa. Cardinali per poco non compie una frittata servendo Scappini che non inquadra lo specchio. Bruttissimo fallo di Pergreffi che si becca il rosso e lascia i suoi in dieci. Il Modena resta in dieci uomini, ghiotta occasione per il Matelica. Arriva il vantaggio dei padroni di casa. Sinistro deviato da un difensore avversario che non lascia scampo a Gagno. Spagnoli in rovesciata per un soffio non trova il gol della domenica. Bearzotti mette un cross velenoso che per un soffio non si insacca. La prima frazione termina con il Matelica avanti per due reti ad uno sul Modena.

SECONDO TEMPO

Spagnoli ci prova di testa ma la sfera termina alta. Siamo quasi giunti alla mezzora di gioco che fino ad ora non ha regalato emozioni particolari. Il Modena si sta riversando in avanti a caccia del pari. Ghiotta occasione per il Modena con la difesa del Matelica che si salva davvero per un soffio. Monachello ci prova ma non sorprende Cardinali. Peroni ha una ghiotta occasione ma spreca. Ci prova anche Rossetti con la sfera ampiamente fuori. Franchi in mezzo, allontana la difesa del Modena. Bruttissimo fallo di Mignanelli, rosso per lui con il Modena che finisce in nove uomini. Spagnoli di testa per un soffio non trova il clamoroso pareggio. L’arbitro manda le due compagini negli spogliatoi, il Matelica vince per due reti ad uno sul Modena.

IL TABELLINO

MATELICA (4-3-3): Cardinali; Fracassini, De Santis, Cason, Di Renzo; Pizzutelli (56′ Barbarossa), Bordo, Balestrero (74′ Peroni); Volpicelli (74′ Franchi), Leonetti (63′ Rossetti), Moretti. A disp.: Martorel, Puddu, Santamarinanova, Baraboglia, Magri, Masini, Ruani, Maurizii. All.: Colavitto

MODENA (4-3-1-2): Gagno 5.5; Bearzotti 6.5, Milesi 5.5, Pergreffi 4, Mignanelli 4; Muroni 6 (46′ Davì 6), Gerli 5.5, Castiglia 5.5 (63′ Sodinha s.v.); Tulissi s.v. (28′ Costantino 6 – 63′ Monachello s.v.); Spagnoli 5.5, Scappini 6.5 (21′ Zaro 5). A disp.: Narciso, Chiossi, Ingegneri, Varutti, Laurenti, Prezioso, Abiuso. All.: Mignani

ARBITRO: sig. Kumara di Verona

RETI: 5′ Scappini, 11′ Balestrero, 42′ Volpicelli

NOTE: ammoniti Pizzutelli, Castiglia, Davì. Espulsi Pergreffi, Mignanelli.

