Video/ Matelica Ravenna (3-2): highlights e gol. La chiude Moretti nel recupero!

Allo Stadio Helvia Recina di Macerata il Matelica supera in extremis il Ravenna per 3 a 2. Come si vede nel video di Matelica Ravenna, nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati dal tecnico Colavitto a cercare di prendere subito in mano le redini del match con una punizione battuta da Volpicelli ma bloccata agevolmente dal portiere Tonti al 4′. I biancorossi insistono e mancano una buona opportunità verso il 7′, quando il tiro di Leonetti è finito di poco alto sopra la traversa. I minuti scorrono sul cronometro ed i marchigiani insistono fino a spezzare l’equilibrio iniziale grazie alla rete del vantaggio messa a segno da Bordo, ispirato da Franchi, con anche la complicità di una deviazione a spiazzare Tonti tra i pali della sua porta al 16′. I giallorossi tentano quindi di reagire sebbene la prima importante conclusione della loro partita arrivi solo al 34′ con De Grazia, impensierendo un non perfetto Cardinali con un tiro dalla distanza. Il gol del raddoppio marchigiano porta invece la firma di De Santis, bravo a colpire di testa in maniera vincente sul calcio d’angolo battuto da Calcagni al 42′.

Nel secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Papa al posto di Fiorani tra le fila del Ravenna, i biancorossi sfiorano il gol del possibile tris verso il 48′ quando Volpicelli salta due avversari e spedisce la sfera larga a lato di un palo per un soffio. Gli emiliani provano quindi a scuotersi e, dopo essersi affacciati in avanti intorno al 53′, riescono ad accorciare le distanze al 55′ per merito del gol siglato da Mokulu, autore di un facile colpo di testa ad insaccarsi in rete sull’ottimo cross fornitogli dal suo compagno Franchini. Al 63′ la conclusione dalla distanza di Calcagni viene deviata in calcio d’angolo da Jidayi. Nell’ultima parte dell’incontro le cose sembrano complicarsi in modo pesante per i marchigiani a partire dal 73′ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da De Santis e gli emiliani ne approfittano per acciuffare il pareggio all’82’ tramite il solito Mokulu, autore di una doppietta personale sfruttando l’erroraccio commesso da Baraboglia, reo di avergli aperto la strada fallendo il retropassaggio indirizzato al suo portiere Cardinali. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Zucchetti, proveniente dalla sezione di Foligno, ha estratto il cartellino giallo per ben sette volte ammonendo rispettivamente Calcagni, De Santis, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Moretti da un lato, Mokulu, Papa e Jidayi dall’altro. Nel recupero, precisamente al 90’+2′, ci pensa infine Moretti a chiudere i conti una volta per tutte in favore dei padroni di casa. I tre punti conquistati all’interno della mura amiche in questa nona giornata di campionato permettono al Matelica di salire a quota 14 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Ravenna non si muove, rimanendo fermo a 9 punti.

IL TABELLINO

Matelica-Ravenna 3 a 2 (p.t. 2-0)

Reti: 16′ Bordo(M); 42′ De Santis(M); 55′, 82′ Mokulu(R); 90’+2′ Moretti(M).

MATELICA (4-3-1-2) – Cardinali, Fracassini, Cason, De Santis, Di Renzo; Calcagni, Franchi, Bordo, Balestrero; Volpicelli, Leonetti. A disp.: Martorel, Puddu, Baraboglia, Masini, Magri, Barbarossa, Ruani, Santamarianova, Maurizii, Peroni, Pizzutelli, Moretti. All.: Gianluca Colavitto.

RAVENNA (3-5-2) – Tonti, Alari, Jidayi, Marchi; Franchini, Fiorani, De Grazia, Meli, Perri; Mokulu, Martignago. A disp.: Raspa, Vanacore, Zanoni, Caidi, Shiba, Mancini, Marozzi, Sereni, Ferretti, Papa, Bolis, Cossalter. All.: Giuseppe Magi.

Arbitro: Luca Zucchetti (sezione di Foligno).

Ammoniti: 27′ Mokulu(R); 59′ Papa(R); 61′ Calcagni(M); 65′, 73′ De Santis(M); 90’+1′ Jidayi(R): 90’+4′ Moretti(M).

Espulsi: 73′ De Santis(M).

