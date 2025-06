Video Maturità 2025, il ruolo della musica secondo Walter Muto e le canzoni da ascoltare oggi: non solo "Notte prima degli esami". Ecco le altre

Gli studenti possono prepararsi alla Maturità 2025 anche con la musica: il musicista Walter Muto a Sussidiario TV spiega come può aiutarli. Tutti pensano subito alla canzone “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti, che però non parla proprio di scuola. Ci sono però altri brani, come “Non insegnate ai bambini” di Gaber che è “un invito a educare con libertà, non con morali rigide” secondo il musicista, così come “Teach Your Children” dei Crosby, Stills & Nash, fino alla metafora generazionale de “La rotta di Cristoforo Colombo” di Dalla. Il musicista sottolinea anche l’importanza della musica contro ansia e stress e fornisce anche qualche consiglio su come affrontare gli esami.

