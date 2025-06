Valerio Capasa a Il Sussidiario TV mette in guardia dal rischio che la Maturità diventi un rito inutile: l’insegnante e scrittore suggerisce di vivere questa esperienza in modo autentico e consiglia un “dialogo” con gli autori e collegamenti anche con la vita reale. Infine, fornisce consigli per le prove scritte e quella orale, auspicando un cambiamento nel metodo.

