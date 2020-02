Video “Me ne frego” Achille Lauro Sanremo 2020/ Boom di visualizzazioni e commenti

Achille Lauro come San Francesco sul palco del Festival di Sanremo 2020. Il cantante, durante la prima serata del Festival, si è presentato in scena con un lungo mantello in stile imperatore che, nel corso dell’esibizione, è caduto lasciando Achille con una tuta di strass effetto nudo. Con i tatuaggi in vista, scalzo e come un vero animale da palcoscenico, Achille Lauro ha portato a casa l’esizione insieme agli applausi del popolo del web. Quella del cantante, però, non è stata solo una scelta provocatoria nei confronti del pubblico di Sanremo, ma una decisione studiata e ben ponderata. Come ha spiegato lo stesso cantante sui social, infatti, il gesto di togliere il mantello per restare con una semplice tuta, è un richiamo ad uno dei momenti più importanti della vita di San Francesco che, per seguire la propria vocazione, scelse di abbandonare le proprie ricchezze. Achille ha così voluto ricreare sul palco dell’Ariston quello che definisce il “momento più rivoluzionario” della storia del Santo dimostrando che, anche oggi, è possibile vivere senza dare importanza al giudizio altrui.

ACHILLE LAURO COME SAN FRANCESCO A SANREMO 2020, I FAN APPROVANO SUI SOCIAL

L’esibizione di Achille Lauro nelle vesti di San Francesco a Sanremo 2020 con la canzone “Me ne frego” non è passata inosservata al punto che il video caricato sul canale You Tube della Rai è tra i più visti. In pochissime ore, non solo ha già superato le 500mila visualizzazioni, ma è anche primo in tendenza. Sono tantissimi i commenti degli utenti che approvano non solo il coraggio, ma anche la genialità dell’artista nel pensare ad una rappresentazione così importante della propria canzone. “Ha interpretato la celebre scena attribuita a Giotto in una delle Storie di San Francesco della Basilica Superiore di Assisi, il momento più rivoluzionario della sua storia, in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà. Per la sua seconda volta al Festival di Sanremo, Lauro, ha messo in scena una vera e propria rappresentazione teatrale con la collaborazione di uno dei designer più apprezzati nel mondo, Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci. Genio assoluto, ti adoro”, ha scritto una ragazza sotto il video. Tanti consensi per Achille Lauro che, in molti, vorrebbero vedere sul palco dell’Eurovision, ma riuscirà a portare a casa la vittoria per salire anche sul palco dell’Eurofestival?





