VIDEO/ Meeting Salute: 600 anni di accoglienza agli Innocenti di Firenze

Area Meeting Salute per il terzo anno riunirà gli opinion leader del mondo medico-scientifico per tracciare le linee future della medicina e dell’assistenza ai pazienti. L’area ospiterà anche mostre, tra cui una dedicata ai 600 anni dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, una delle più antiche istituzioni italiane dedicate alla tutela dell’infanzia, che sarà oggetto dell’incontro dal titolo “La medaglia spezzata: l’accoglienza dei bambini tra passato e presente” che si terrà giovedì 22 agosto presso l’Arena Meeting Salute.

La mostra attraverso pannelli didascalici, contributi video e riproduzione in grande scala delle opere che arricchiscono il museo degli Innocenti, si articolerà in 3 sezioni. La prima, racconta la genesi dell’Istituto, le figure chiave per la realizzazione dell’opera e le tappe fondamentali che hanno ampliato e trasformato l’edificio nella sua storia. La seconda sezione si concentra sulla vita nell’ospedale, con le storie di alcuni bambini accolti nel tempo. La terza, attraverso le pregiate opere d’arte commissionate dalle istituzioni e donate dai tanti benefattori nel corso dei secoli all’Istituto, approfondisce lo stretto legame tra bellezza e carità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA