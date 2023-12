Video/ Messina Catania (1-0) gol e highlights: segna Emmausso nella ripresa! (Serie C, 9 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MESSINA CATANIA: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale Franco Scoglio il Messina supera il Catania per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Lucarelli partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva intorno al 9′ con una conclusione di Dubickas deviata in corner dalla retroguardia avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Modica falliscono una buona opportunità al 42′ con Ragusa. I rossazzurri non combinano certo di meglio mancando una doppia occasione al 45’+1′ quando il colpo di testa di Deli viene deviato contro la traversa da Fumagalli e Dubickas non capitalizza sul prosieguo dell’azione.

Nel secondo tempo i giallorossi ricominciano in maniera arrembante sfiorando il gol al 51′ con uno spunto di Emmausso deviato da Livieri e non raccolto per un soffio da Ragusa. Sul fronte opposto Marsura esplode un tiro sbilenco al 56′. Nell’ultima parte dell’incontro i biancoscudati riescono a passare in vantaggio al 71′ grazie alla rete messa a segno da Emmausso, finalizzando un errore commesso da Silvestri.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Virgilio, proveniente dalla sezione di Trapani, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Franco, Manetta, Frisenna, Emmausso da un lato, Chiarella dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo diciasettesimo turno di campionato permettono al Messina di salire a quota 17 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Catania non si muove, restando fermo a 22 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MESSINA CATANIA: IL TABELLINO

ACR Messina-Catania 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 71′ Emmausso(M).

MESSINA (4-3-3) – Fumagalli; Salvo, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Firenze, Franco, Frisenna; Emmausso, Plescia, Ragusa. A disp.: De Matteis, Luciani, Zunno, Ferrara, Giunta, Di Bella, Cavallo, Darini, Zammit, Tropea, Scafetta. All.: Giacomo Modica.

CATANIA (4-2-3-1) – Livieri; Castellini, Curado, Silvestri, Mazzotta; Quaini, Zanellato; Chiricó, Deli, Marsura; Dubickas. A disp.: Bethers, Rapisarda, Lorenzini, Maffei, Zammarini, Rocca, Chiarella, De Luca, Bocic, Di Carmine, Popovic. All.: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Daniele Virgilio (sezione di Trapani).

Ammoniti: 9′ Franco(M); 31′ Manetta(M); 78′ Frisenna(M); 80′ Emmausso(M); 90’+1′ Chiarella(C).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MESSINA CATANIA













