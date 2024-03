Video/ Messina Foggia (0-3) gol e highlights: Millico la chiude con un gran gol (23 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA FOGGIA (0-3): LA PARTITA

Tonfo casalingo del Messina contro il Foggia con siciliani che chiudono in nove e perdono di tre gol. Messina che inizia bene il match. Cross di Franco per Emmausso che ci va di testa, palla fuori di poco. Azione personale di Zunno che supera l’avversario in dribbling e calcia, Perina la mette in angolo. Millico serve sul filo del fuorigioco Gagliano che al volo supera Fumagalli. Emmausso calcia fa fuori area, grande parata di Perina. Emmausso ancora pericoloso, Perina gli nega il gol deviando la sfera in corner. Franco ci prova con il destro, ancora Perina a salvare.

Manetta espulso. Secondo giallo e Messina che resta in dieci. Pacciardi perde la sfera, Tascone controlla e supera Fumagalli per il raddoppio del Foggia. Espulso anche Frisenna. Messina che chiude la gara in nove. Intervento in ritardo su Rolando e seconda ammonizione inevitabile. Azione personale di Tonin che calcia con il destro, Fumagalli evita il tris. Tiro a giro di Millico all’ultimo istante e gran gol per il centravanti che regala il tre a zero.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA FOGGIA (0-3): IL TABELLINO

Marcatori: 20′ Gagliano (F), 56′ Tascone (F), 90+2′ Millico (F),

ACR Messina (4-2-3-1): Fumagalli E.; Lia (83′ Salvo), Manetta, Pacciardi, Ortisi; Franco (70′ Scafetta), Frisenna; Rosafio (59′ Giunta), Ragusa (59′ Polito), Zunno; Emmausso (70′ Plescia). A disposizione: Piana; Zona, Dumbravanu, Firenze, Luciani, Signorile, Cavallo, Fumagalli J., Civilleri. Allenatore: Giacomo Modica.

Foggia (4-3-3): Perina; Silvestro, Salines, Ercolani (72′ Papazov), Rizzo; Tascone (65′ Martini), Odjer (72′ Marino), Tenkorang (56′ Di Noia); Rolando, Gagliano (65′ Tonin), Millico. A disposizione: De Simone, Nobile; Castaldi, Schenetti, Antonacci, Manneh, Embalo. Allenatore: Mirko Cudini.

Ammoniti: 15′ Franco (M), 15′ Odjer (F), 32′ Tascone (F), 42′, 53′ Manetta (M), 55′ Ragusa (M), 78′ Giunta (M), 79′ Marino (F)

Espulsi: 53′ Manetta (M), 81′ Frisenna (M)

