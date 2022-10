Video/ Messina Gelbison (0-1) gol e highlights: Fornito corsaro in Sicilia (Serie C)

VIDEO MESSINA-GELBISON (0-1): LA PARTITA

Allo Stadio Franco Scoglio la Gelbison supera in trasferta il Messina per 1 a 0. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati da mister De Sanzo a tentare di proporsi pericolosamente in zona offensiva come evidenziato al 9′ e poi con il colpo di testa impreciso di De Sena all’11’ ma è Faella a creare i problemi maggiori alla retroguardia avversaria con uno spunto insidioso al 13′.

I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi si fanno vedere sprando largo di pochissimo con Catania al 21′ intanto che, sul fronte opposto, Faella ci riprova al 30′ ed al 34′. Nemmeno il suo compagno De Sena ha quindi maggior fortuna al 36′.

VIDEO MESSINA-GELBISON (0-1): IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo l’ex della partita Fornito decide di andare alla conclusione per i rossoblu trovando però la risposta a terra di Daga al 52′. Nell’ultima parte dell’incontro i campani riescono a passare in vantaggio all’86’ grazie alla rete messa a segno da Fornito, direttamente su calcio di punizione. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Dario Di Francesco, proveniente dalla sezione di Ostia Lido, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Ferrini, Balde e Fofana da un lato, Bonalumi e Loreto dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ottavo turno di campionato permettono alla Gelbison di salire a quota 14 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Messina non si muove, rimanendo fermo a 4 punti.

VIDEO MESSINA-GELBISON (0-1): IL TABELLINO

Reti: 86′ Fornito(G).

MESSINA – Daga, Trasciani, Camilleri, Ferrini, Fazzi, Fofana, Marino, Versienti, Catania, Curiale, Balde. All.: Auteri.

GELBISON – D’Agostino, Bonalumi, Gilli, Loreto, Statella, Nunziante, Papa, Fornito, Correnti, Faella, De Sena. All.: De Sanzo.

Arbitro: Dario Di Francesco (sezione di Ostia Lido).

Ammoniti: 32′ Ferrini(M); 43′ Balde(M); 75′ Bonalumi(G); 82′ Loreto(G); 85′ Fofana(M).

