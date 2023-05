Video/ Messina Gelbison (1-0) gol e highlights: Ragusa la decide sul finale

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA GELBISON: VITTORIA DI MISURA…

Messina e Gelbison, due squadre che hanno rispettato le previsioni in questo avvio. I padroni di casa puntano ad attaccare sbilanciandosi forse fin troppo mentre gli ospiti aspettano e ripartono in contropiede visto il risultato maturato all’andata. Una delle due punte del Gelbison però si è messa in luce e stiamo parlando ovviamente di Infantino, che dopo un passaggio delizioso in area si ritrova la palla sul suo piede debole provando comunque il tiro, che va di molto fuori per i motivi sopraindicati.

Video/ Gelbison Messina (1-0) gol e highlights: Tumminello decisivo (Serie C)

Si va negli spogliatoi in Messina Gelbison, gara che si rivelando molto aspra e nervosa soprattutto per il Messina che non riesce a trovare spazi o modi per attaccare. L’unico tiro in porta fino a questo momento infatti è stato di Perez, la punta centrale che però consegna un tiro debole tra le braccia del portiere. La gara infatti è stata pensata in maniera molto difensiva dalla squadra ospite che come nella partita di andata vuole sfruttare appieno la tattica del contropiede, visto che con il passare dei minuti i padroni di casa presi dalla foga dimenticheranno di coprire certi attacchi pur di difendere.

Diretta/ Gelbison Messina (risultato finale 1-0): Tumminello all'ultimo respiro!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA GELBISON, IL SECONDO TEMPO

Altro tempo altra corsa in Messina Gelbison, gara che rimane bloccata come nel primo tempo. Una fotocopia di una squadra che tenta in tutti i modi di ribaltare la partita mentre l’alta, notando il vantaggio favorevole, decide di attendere. Il Messina però è molto bravo a chiudersi quando perde il pallone, questo rende i contropiedi alquanto sterili. La sensazione è che al primo errore di una delle due squadre però ci sarà un goal, e in base a chi lo segnerà, sicuramente la partita prenderà una direzione diversa, forse più offensiva, forse più difensiva. Fino a questo momento però i nervi rimangono abbastanza tesi. Unico tiro da sottolineare è quello di Graziani, che però viene intercettato dal portiere.

VIDEO/ Monopoli Gelbison (2-1) gol e highlights: i Gabbiani rimontano (Serie C)

Messina contro Gelbison, gara senza acuti e senza niente da dire per l’ottima gestione a trazione posteriore della squadra ospite che non è mai andata in difficoltà contro un Messina che ha giocato con il coltello tra i denti. Purtroppo però la troppa foga non ha permesso alla squadra di casa di creare azioni pericolose per la troppa fretta. Questo ha pregiudicato le azioni nonostante l’attaccante Perez oggi fosse molto in giornata, ma un attaccante da solo non può sostenere una rimonta, dopotutto il calcio è uno sport di squadra e la squadra di Messina oggi è sembrata troppo senza schemi, purtroppo l’organizzazione in queste partite è fondamentale.

VIDEO GOL MESSINA GELBISON, IL TABELLINO

MESSINA (4-3-2-1): Fumagalli; Trasciani, Ferrini, Ferrara, Berto; Fofana (78′ R.Marino), Konate (61′ Curiale); Ragusa, I. Balde, Kragl (78′ Grillo); Perez (61′ Zuppel). A disp.: Lewandowski, H. Balde, Celesia, Salvo, Fiorani, G. Marino, R. Marino, Ortisi, Napoletano, Iannone, Grillo, Zuppel. All. Raciti.

GELBISON (3-4-1-2): D’Agostino; Gilli (95′ Mrong), Cargnelutti, Granata; Nunziante, Loreto, Fornito (72′ Uliano), Infantino (72′ De Sena); Graziani; Kyeremateng (66′ Correnti), Tumminello. A disp.: Anatrella, Capone, Corda, Marong, Onda, Papa, Uliano, De Sena, Vitale. All. Galderisi.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo (Catallo-Galimberti).

MARCATORI: 82′ Ragusa

Ammonizioni: Gilli, Cargnielutti, Fofana, Ragusa, Fornito, Berto, Curiale, Graziani, Fumagalli

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA GELBISON













© RIPRODUZIONE RISERVATA