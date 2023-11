Video/ Messina Juve Stabia (0-1) gol e highlights: Bellich va volare i suoi (Serie C, 25 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA JUVE STABIA: SINTESI

Messina e Juve Stabia, il punteggio si mantiene invariato sullo 0-0. Tuttavia, un momento di rilievo si è verificato quando Bentivegna del Messina ha avuto un’occasione chiave. La sua opportunità potrebbe essere stata determinante nel cercare di sbloccare il punteggio e dare un vantaggio alla squadra di casa. L’equilibrio iniziale della partita tra Messina e Juve Stabia ha reso ogni occasione un elemento cruciale, e l’opportunità di Bentivegna potrebbe essere stata la scintilla per un cambio di dinamica. Il calcio è spesso caratterizzato da momenti chiave, e Bentivegna potrebbe essere uno dei protagonisti in questo incontro. Gli appassionati sono ora in attesa di vedere come si svilupperà il resto del primo tempo, sperando che la partita continui a offrire emozioni e possibilmente gol che cambieranno il corso dell’incontro.

Diretta/ Messina Juve Stabia (risultato finale 0-1): grande vittoria ospite! (Serie C, 25 novembre 2023)

Messina e Juve Stabia è giunto al termine con un punteggio di 0-1, grazie alla rete realizzata da Bellich. Questo gol ha dato al Juve Stabia un vantaggio prezioso nel corso della partita. L’occasione sfruttata da Bellich ha dimostrato l’efficacia degli sforzi della Juve Stabia nell’andare a segno e nel cercare di prendere il controllo del match. Nonostante il Messina sia attualmente in svantaggio, il calcio è noto per la sua imprevedibilità, e il secondo tempo potrebbe portare nuove opportunità e cambiamenti nella dinamica del gioco. Gli appassionati ora sono in attesa di vedere come entrambe le squadre affronteranno la seconda metà della partita, con la speranza di assistere a momenti emozionanti e possibili ribaltamenti di situazione.

Video/ Juve Stabia Sorrento (0-0) highilghts: reti bianche a Castellammare

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA JUVE STABIA, IL SECONDO TEMPO

Messina e Juve Stabia, il risultato attuale è di 0-1 a favore degli ospiti. Polito del Messina ha avuto un’opportunità significativa su calcio d’angolo che avrebbe potuto pareggiare la partita. L’occasione di Polito rappresenta un momento chiave, poiché avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita e dare al Messina l’opportunità di pareggiare contro la Juve Stabia. I calci d’angolo sono spesso situazioni cruciali in cui una squadra può capitalizzare, e Polito ha avuto l’opportunità di farlo. Gli appassionati sono ora in attesa di vedere come si svilupperà il resto del secondo tempo. L’occasione di Polito aggiunge un elemento di suspense alla partita, e i tifosi sperano in ulteriori emozioni e, magari, nel pareggio del Messina.

Video/ Foggia ACR Messina (2-0) gol e highlights: reti di Peralta e Salines! (Serie C, 19 novembre 2023)

Messina e Juve Stabia si è conclusa con un risultato finale di 0-1. La rete decisiva è stata segnata dagli ospiti, confermando la vittoria per la Juve Stabia. Il match è stato caratterizzato da una competizione accesa e da occasioni da ambo le parti, ma alla fine è stata la Juve Stabia a capitalizzare su un’opportunità e a portare a casa i tre punti. Il gol che ha deciso l’incontro riflette l’efficacia di entrambe le squadre nel cercare di ottenere un vantaggio. Il Messina, pur essendo rimasto a corto nel punteggio, ha mostrato determinazione nel cercare di pareggiare, ma la solidità difensiva della Juve Stabia ha garantito la vittoria agli ospiti. Il risultato finale segna la fine di una partita combattuta e offre spunti di riflessione per entrambe le squadre in vista delle prossime sfide.

MESSINA JUVE STABIA, IL TABELLINO

MESSINA: Fumagalli E. (Portiere), Ferrara M., Manetta M., Polito V. (dal 35′ st Salvo G.), Ortisi P. (dal 45’+1 st Emmausso M.), Frisenna G., Franco D., Giunta F. (dal 2′ st Firenze M.), Luciani P. (dal 12′ st Zunno M.), Plescia V., Ragusa A. (dal 36′ st Cavallo C.). A disposizione: Darini M., De Matteis J. (Portiere), Di Bella A. (Portiere), Pacciardi F., Santoro G. (Portiere), Scafetta F., Tropea L., Zammit A.

JUVE STABIA: Ngagne D. (Portiere), Andreoni C., Bachini M., Bellich M., D’Amore F., Buglio D., Leone G. (dal 44′ st Maselli S.), Meli M., Romeo F., Piscopo K. (dal 44′ st Rovaglia P.), Bentivegna A. (dal 24′ st Erradi B.). A disposizione: Aprea M., Esposito M. (Portiere), Folino F., Gerbo A., Guarracino M., La Rosa A., Marranzino P., Picardi M., Signorini A. (Portiere), Vimercati A.

RETI: al 35′ pt Bellich M. (Juve Stabia) .

AMMONIZIONI: al 5′ pt Frisenna G. (ACR Messina), al 26′ pt Polito V. (ACR Messina), al 35′ st Franco D. (ACR Messina) al 16′ pt Bentivegna A. (Juve Stabia).

ESPULSIONI: al 38′ st Franco D. (ACR Messina) al 42′ st Erradi B. (Juve Stabia).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA JUVE STABIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA