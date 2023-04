Video/ Messina Juve Stabia (1-0) gol e highlights: decide Ferrini al 51′ (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MESSINA JUVE STABIA (1-0): LA PARTITA

Al Messina basta il gol di Ferrini a inizio ripresa per aver ragione di una Juve Stabia coriacea ma poco concreta sotto porta: nella cornice dello stadio “Franco Scoglio” i peloritani battono per 1-0 la formazione campana allenata da Walter Novellino e si regalano così altri 90 minuti di passione nel prossimo turno di campionato, quando faranno visita al Taranto di Eziolino Capuano per provare ad agguantare in extremis una salvezza diretta che avrebbe del clamoroso. Primo tempo molto divertente anche se terminato a reti bianche con occasioni da entrambe le parti e il portiere giallorosso Lewandowski sugli scudi (sarà proprio il polacco a blindare anche nella ripresa il successo): se nell’undici di Ezio Raciti si segnalano Perez e Balde tra i più pericolosi, le Vespe vanno vicine al gol invece con Zigoni e Rosa.

Nella ripresa invece bastano sei minuti per il gol che decide l’incontro: il solito, chirurgico cross di Kragl trova la testa di un difensore, Ferrini, che non lascia scampo a Barosi (51′). La rete subita non risveglia subito i gialloblu che anzi rischiano di capitolare nuovamente al 58′ su una bella combinazione tra Perez e Zuppel. Nel finale però i ragazzi di Novellino vengono fuori: al 71′ Zigoni manda alto mentre al minuto 81 Lewandowksi si esalta su Ricci. Poi il maxi-recupero di 10 minuti si trasforma in un match all’interno del match: tra assalti disperati, nervosismo palpabile e l’espulsione di Berardocco tra gli ospiti si arriva al 100′ col cuore in gola: ma a festeggiare alla fine è il Messina che con questa vittoria sale a quota 40, scavalcando il Monterosi al sedicesimo posto: rimane ferma invece a 45 punti la Juve Stabia, le cui speranze di centrare un posto nei play-off si affievoliscono ma rimangono appese a un fievole lumicino.

VIDEO MESSINA JUVE STABIA (1-0): IL TABELLINO

ACR MESSINA: Lewandowski, Baldè (17’ st Ferrara), Berto, Balde (1’ st Zuppel), Ferrini, Versienti, Fiorani, Perez, Kragl (29’ st Trasciani), Mallamo (1’ st Fofana), Ragusa (25’ Ortisi). A disposizione: Daga, Marino, Grillo, Iannone, Konate, Salvo, Napoletano, Marino. All. Ezio Raciti.

JUVE STABIA: Barosi, Dell’Orfanello, Gerbo (27’ st Silipo), Zigoni, Ricci (41’ st Carbone), Cinaglia (1’ st Vimercati), Berardocco, Mignanelli, Caldore, Maggioni, Rosa (11’ st D’Agostino). A disposizione: Esposito, Maselli, Picardi. All. Walter Novellino.

Reti: 51′ Ferrini.

Ammoniti: Mallamo (Messina), Vimercati (Juve Stabia), Caldore (Juve Stabia), Versienti (Messina).

Espulso: Berardocco (Juve Stabia) al 98’ .

