Video/ Messina Latina (4-1) gol e highlights: poker sontuoso dei siciliani

VIDEO MESSINA LATINA (4-1): LA PARTITA

Il Messina vince e convince davanti al proprio pubblico, ed al San Filippo cala addirittura il poker, spazzando via il Latina con un roboante 4-1, in questa gara valida per la decima giornata di Serie C, Girone C. Nel primo tempo parte forte la formazione laziale, che colpisce subito una traversa, ma i padroni di casa prendono immediatamente in mano la partita e nel finale di frazione con un 1-2 terribile indirizzano la partita: Al 41esimo Marino serve in profondità Balde, che lavora in maniera perfetta il pallone e serve in area Catania, che questa volta non sbaglia e fulmina Cardinali. Tre minuti più tardi gli ospiti commettono un suicidio sportivo e consegnano la sfera a Iannone, che non deve far altro che depositare il pallone in rete.

DIRETTA/ Giugliano Gelbison (risultato finale 1-1): pareggia Salvemini!

Nel secondo tempo il tris arriva già al 57esimo: Mallamo viene fermato da un super intervento di Cardinali, ma sulla ribattuta i giallorossi mantengono il possesso e Catania, ancora una volta, è il più lesto di tutti a ribadire in rete. All’86esimo Carletti, il migliore in campo dei nerazzurri, realizza il gol della bandiera, ma a recupero inoltrato Fiorani firma il 4-1: altra dormita difensiva degli ospiti, che regalano il pallone all’avversario e gli permettono una facile realizzazione. Vince e convince il Messina, che guadagna 3 punti meritatissimi.

Risultati Serie C, classifica/ Il Catanzaro è sempre saldo in vetta!

VIDEO MESSINA LATINA (4-1): IL TABELLINO

MESSINA (3-4-3): Lewandowski; Angileri (70′ Ferrini), Trasciani, Berto; Konate, Mallamo, Marino, Versienti (70′ Fiorani); Catania (60′ Grillo), Iannone (60′ Napoletano), Balde. A disp.: Daga, Grillo, Zuppel, Curiale, Ferrini, Camilleri, Fazzi, Fiorani, Napoletano. All. Auteri.

LATINA (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio, Sannipoli (55′ Rosseti), Carletti, Di Mino, Celli (65′ Fabrizi), Bordin (46′ Tessiore), Riccardi (55′ Teraschi), Cortinovis. A disp.: Giannini, Tonti, Esposito, Tessiore, Rosseti, De Santis, Barberini, Rossi, Esposito, Fabrizi, Teraschi. All. Di Donato.

ARBITRO: Turrini di Firenze (Paggiola-Sicurello).

DIRETTA/ Catanzaro Juve Stabia (risultato finale 2-0): la capolista si conferma

MARCATORI: 41′ Catania, 44’Iannone, 57′ Catania, 86′ Carletti, 92′ Fiorani.

NOTE: Ammoniti: Trasciani, Konate, Marino, Tessiore, Di Livio, Angileri, Napoletano, Mallamo, Rosseti.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ACR MESSINA LATINA











© RIPRODUZIONE RISERVATA