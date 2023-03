Video/ Messina Monopoli (0-1) gol e highlights: il Gabbiano vola! (Serie C)

VIDEO MESSINA MONOPOLI (0-1): LA PARTITA

Il Monopoli espugna lo stadio San Filippo-Franco Scoglio e conquista tre punti preziosissimi in terra siciliana, al termine del match valido per la trentesima giornata di Serie C, Girone C. Nel primo tempo il Messina domina dal punto di vista delle occasioni, ma non riesce a sbloccare il risultato. Al 12esimo minuto Perez non riesce ad approfittare di un pasticcio difensivo e a porta vuota si fa intercettare la conclusione da un avversario, dopo aver superato il portiere. Al 23esimo l’azione da gol più nitida, con Fofana e Balde che a botta sicura in mischia non riescono a far cadere il muro biancoverde, facendosi respingere le conclusioni.

Diretta/ Pescara Juve Stabia (risultato finale 2-2): il ritorno di Zeman è uno show!

CLICCA QUI PER IL VIDEO MESSINA MONOPOLI

Nel secondo tempo i pugliesi approcciano meglio la gara, e vengono premiati al 68esimo: Bizzotto incorna in area di rigore ma Marino è provvidenziale e salva tutto. Il pallone rimane, però, a disposizione del difensore, che non ci pensa due volte e gonfia la rete sfruttando il tap-in. Nel finale assedio totale della formazione siciliana, che al 77esimo va vicinissima al pareggio con Ferrara: colpo di tacco del difensore bloccato da Vettorel. All’85esimo Curiale costringe ancora una volta il portiere Vettoral al miracolo, con una deviazione insidiosissima. Al 90esimo De Risio prova a chiuderla, ma Fumagalli tiene in vita i suoi.

Risultati serie C, classifiche/ La Turris scavalca il Messina! Diretta gol live score

VIDEO MESSINA MONOPOLI (0-1): IL TABELLINO

ACR MESSINA: Fumagalli E., Balde I. (dal 1′ st Marino R.), Berto G. (dal 28′ st Curiale D.), Celesia C., Ferrara M., Ferrini M., Fiorani M. (dal 15′ st Ortisi P.), Fofana L. (dal 27′ st Versienti L.), Mallamo A. (dal 15′ st Konate A.), Perez L., Ragusa A.. A disposizione: Lewandowski M., Balde H., Curiale D., Iannone C., Konate A., Marino G., Marino R., Napoletano P., Ortisi P., Salvo G., Versienti L., Zuppel D.

MONOPOLI: Vettorel T., Bizzotto N. (dal 41′ st Falbo L.), Bussaglia A. (dal 16′ st Santaniello E.), de Santis I. F., Fella G., Hamlili Z., Manzari G., Mule E., Piccinni M. (dal 1′ st De Risio C.), Rolando M. (dal 41′ st Corti N.), Viteritti O.. A disposizione: Pisseri M., Corti N., De Risio C., Falbo L., Fornasier M., Piarulli S., Radicchio V. M., Santaniello E.

Diretta/ Turris Audace Cerignola (risultato finale 2-1): decisiva la rete di Maniero!

Reti: al 23′ st Bizzotto N. (Monopoli) .

Ammonizioni: al 18′ st Mule E. (Monopoli), al 29′ st Viteritti O. (Monopoli).











© RIPRODUZIONE RISERVATA