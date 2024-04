Video/ Messina Monterosi Tuscia (2-1) gol e highlights: Rosafio e Plescia, 3 punti d’oro! (Serie C, 7 aprile)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA MONTEROSI TUSCIA (2-1): LA PARTITA

Il Messina si avvicina alla salvezza battendo 2-1 tra le mura amiche il Monterosi Tuscia: vittoria meritata ma tutt’altro che semplice per la formazione peloritana di Giacomo Modica che deve ringraziare il mortifero uno-due assestato a fine primo tempo da Rosafio e Plescia, fondamentale nell’economia di un match che ha visto comunque i laziali allenati da Cristiano Scazzola sempre in partita ma poco incisivi davanti. In una sfida che assegnava punti importanti tra due compagini della colonnina di destra della classifica del girone C a partire meglio erano i siciliani che si vedevano pure negare un rigore apparso chiaro in avvio: dopo una bella parata del portiere ospite Forte su Zunno e un mezzo miracolo di Fumagalli sull’angolo di Parlati dall’altra parte, è in chiusa che arrivavano i fuochi d’artificio.

Minuto 44: il sempre attivo Zunno serviva Rosafio che con un diagonale portava avanti i suoi; nemmeno 4′ e Plescia raddoppiava con un grande gol a volo (48′). Un uno-due micidiale che condizionava la ripresa: nonostante gli sforzi dei biancorossi la gara sembrava incanalarsi verso la conclusione e invece, dopo una chance per Zunno, ecco il lampo di Eusepi che al 72′ ridava speranza ai laziali. Tuttavia, nel finale, era due volte Giunta e poi Zunno a sfiorare il tris; poi solo con qualche brivido per un punteggio rimasto in bilico fino al 94′. Con questa vittoria il Messina sale a quota 44 al tredicesimo posto, staccando il Potenza e compiendo un balzo importante nella corsa alla permanenza in C, mentre il Monterosi Tuscia resta penultimo a 28 punti e perde l’occasione di avvicinarsi alla Virtus Francavilla.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA MONTEROSI TUSCIA (2-1): IL TABELLINO

MESSINA: E. Fumagalli, Dumbravanu, Manetta, Frisenna, Zunno, Franco, Giunta (36′ st Civilleri), Salvo, Pacciardi, Plescia (24′ st Ragusa), Rosafio (36′ st Scafetta). A disposizione: Piana, Di Bella, Zona, Firenze, Lia, Luciani, Signorile, Ortisi, Cavallo, J. Fumagalli. Allenatore: Giacomo Modica.

MONTEROSI TUSCIA: Forte, Piroli (21′ st Fantacci), Mbende, Crescenzi, Gavioli (9′ st Silipo), Frediani (38′ st Palazzino), Gori, Parlati, Bittante, Vano (1′ st Rossi), Eusepi. A disposizione: Rigon, Di Renzo, Verde, Ferreri. Allenatore: Cristiano Scazzola.

Ammoniti: E. Fumagalli (M), Vano (MT), Mbende (MT), Eusepi (MT), Manetta (M), Frediani (MT), Franco (M).

Reti: 44’ Rosafio (M), 45’+ 3 Plescia (M), 27′ st Eusepi (MT).

