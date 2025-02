VIDEO MESSINA PICERNO, GOL E HIGHLIGHTS: POCHE EMOZIONI!

Allo Stadio San Filippo-Franco Scoglio le squadre di Messina e Picerno si bloccano a vicenda pareggiando per 0 a 0. Nel primo tempo i lucani non capitalizzano in avvio al 7′ con Volpicelli e nemmeno i siciliani combinano qualcosa di meglio poi al 9′ sparando alto non di molto con Luciani.

I rossoblu si disperano quindi al 26′ quando Volpicelli fallisce un calcio di rigore, assegnato per un fallo di mano fischiato a Gyamfi, a causa della parata provvidenziale eseguita da un super Krapikas. Nemmeno Bernardotto può festeggiare al 29′ per colpa di una posizione di fuorigioco ravvisata nei suoi confronti dall’assistente del direttore di gara.

Nel secondo tempo il Picerno rimpiazza per infortunio Maselli con De Ciancio al 55′ e Bernardotto non inquadra lo specchio della porta avversaria di testa su calcio d’angolo all’ora di gioco. Nel finale le speranze di vincere della squadra allenata da mister Tomei sbattono contro la traversa centrata da Manetta all’87’ con un altro colpo di testa.

