Video/ Messina Picerno (0-1) gol ed highlights: crollano i peloritani! (Serie C)

VIDEO MESSINA PICERNO (0-1): LUCANI CORSARI AL SAN FILIPPO

Video Messina Picerno che presenta una gara molto importante ai fini della classifica di gioco. La partita è importante per entrambe: Messina per rialzarsi dall’ultimo posto e Picerno che tentare di allontare la zona salvezza e tentare una posizione nella zona playoff. Tra i più attivi c’è sicuramente Reginaldo che si muove molto nella zona di comando. Lo stesso brasiliano ha un’occasione ma niente da fare. Sbloccherá il match al minuto 40′ Guerra che batte il portiere e segnerà. Oltre il gol di Guerra c’è da evidenziare, all’interno del tabellino, l’ammonizione di Fiorani. Squadre all’intervallo dopo 45 minuti all’interno dei quali non c’è stato molto da evidenziare. Secondo tempo della sfida che non mostra molte emozioni così come il primo tempo di gioco.

Secondo tempo di Messina Picerno che non riesce a ribaltare l’esito del match già scritto nel primo tempo. Nulla da fare per mister Auteri che è costretto ad arrendersi al termine dei 90 minuti di gioco. Da segnalare nel secondo tempo l’ingresso in campo di Kouda che prima scarica sul compagno che calcia sfiorando un super gol e poco dopo sfiora la rete personale saltando, con grande rapidità e velocità, la rete con Lewandowski che si oppone negandogli la rete del doppio vantaggio. Sconfitta e crisi nera per la formazione peloritana di mister Auteri che è sempre più ultima in classifica al termine di questa giornata regolamentare del campionato di Serie C girone C.

VIDEO MESSINA PICERNO: IL TABELLINO

MARCATORI Guerra al 38′ p.t.

MESSINA (3-4-3) Lewandowski; Berto (dal 31′ s.t. Konate), Trasciani, Ferrini; Fiorani, Fofana, Marino (dal 16′ s.t. Napoletano), Versienti; Zuppel (dal 10′ s.t. Balde), Curiale, Catania. (Daga, Iannone, Filì, Angileri, Mallamo). All. Auteri

PICERNO (4-2-3-1) Albertazzi; Pagliai (dal 36′ s.t. Novella), Ferrani, Garcia, Guerra (dal 36′ s.t. Monti); De Ciancio, Dettori; De Cristofaro, Reginaldo (dal 12′ s.t. De Franco), Esposito (dal 36′ s.t. Diop); Santarcangelo (dal 15′ s.t. Kouda). (Crespi, Allegretto, Liurni, D’Angelo, Golfo, Setola). All. Longo

ARBITRO Cherchi di Carbonia

