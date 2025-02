VIDEO GOL E HIGHLIGHT MESSINA TRAPANI: IL DERBY SICILIANO!

Tra Messina e Trapani abbiamo un inizio davvero da capogiro, perché abbiamo occasioni da una parte e dall’altra nonostante il risultato rimanga invariato nei primi venti minuti di gioco. L’ocasione più ghiotta ce l’ha Silvestri, che su corner svetta più in alto di tutti e colpisce di testa, ma il suo tiro finisce proprio sull’attaccante che presidiava il secondo palo.

Pareggio dunque all’intervallo anche se i padroni di casa possono prendersela solo con se stessi avendo sciupato una bellissima azione da gol, parliamo infatti di Tordini che a tu per tu con il portiere calcia con troppa foga addosso all’estremo difensore il che salva i suoi da un risultato che avrebbe messo in salita questo derby siciliano.

VIDEO MESSINA TRAPANI, IL SECONDO TEMPO

Il Trapani si aggiudica il derby siciliano contro il Messina con il punteggio di 0-1, grazie alla rete decisiva di Stensrud. Una vittoria preziosa per gli ospiti, che hanno saputo capitalizzare le occasioni avute in un match molto equilibrato. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, ma con una grande occasione sprecata da Tordini per il Messina e una traversa colpita da Anatriello per il Trapani, il match si sblocca nella ripresa.

Il gol decisivo arriva proprio con Stensrud, bravo a farsi trovare pronto nell’area avversaria e a battere il portiere con una conclusione precisa. Il Messina prova a reagire, ma il Trapani si difende con ordine e porta a casa tre punti fondamentali.

GOL E HIGHLIGHTS: GUARDA IL VIDEO DI MESSINA TRAPANI