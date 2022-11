Video/ Messina Turris (0-1) gol ed highlights: rosso per Auteri, la decide Leonetti!

Video Messina Turris che presenta un match per nulla inedito. Ben 5 gli incontri prima di oggi. La sfida appare subito molto equilibrata che non entrambe le formazioni che non attaccano molto e lasciano il campo alla squadra avversaria. Due cartellini gialli nel primo tempo che fanno subito presagire il clima in campo fin dalle prime battute del match. Primo tempo che termina senza particolari sussulti e formazioni spesso in fasi di stallo durante la partita. I secondi 45 minuti, però, si accendono. Occasione importante per Lorenzo Catania, attaccante messinese, che calcia in direzione della porta con grande potenza ma ottimo intervento da parte di Perina che sventa il tutto.

Come serve occorre un episodio per sbloccare la gara ed arriva a partire dal minuto 58 con una serie di cartellini gialli per la squadra di casa, tra i quali anche Mallamo che verrà espulso poco dopo lasciando i suoi in dieci uomini. Non sarà l’unica espulsione: rosso per Auteri dopo il gol della Turris arrivato, secondo il tecnico della squadra siciliana, dopo un fallo della formazione campana sul portiere Daga. Daga compie un miracolo ma non può nulla sulla respinta di Leonetti dopo la punizione di Giannone. Assedio finale ma nulla da fare la Turris espugna la terra siciliana ed ottiene i tre punti contro il Messina sempre più ultimo.

VIDEO MESSINA TURRIS: IL TABELLINO

ACR MESSINA: Angileri A., Balde I., Berto G., Catania L. (dal 23′ st Iannone C.), Daga R. (Portiere), Fazzi N., Fiorani M. (dal 23′ st Konate A.), Fofana L., Grillo P., Mallamo A., Trasciani D.. A disposizione: Capilli E., Curiale D., Ferrini M., Fili G., Iannone C., Konate A., Lewandowski M. (Portiere), Marino R., Napoletano P., Versienti L., Zuppel D.

TURRIS: Acquadro A., Ardizzone F. (dal 1′ st Ercolano E.), Boccia S., Contessa S., Frascatore P., Gallo A., Giannone L. (dal 1′ st Vitiello A.), Leonetti V., Longo S. (dal 41′ st Stampete S.), Manzi C., Perina P. (Portiere). A disposizione: Di Franco C., Donini F. (Portiere), Ercolano E., Fasolino G. (Portiere), Haoudi H., Invernizzi A., Stampete S., Vitiello A.

Reti: al 31′ st Leonetti V. (Turris) .

Ammonizioni: al 18′ st Mallamo A. (ACR Messina), al 22′ st Catania L. (ACR Messina), al 28′ st Konate A. (ACR Messina) al 14′ pt Longo S. (Turris), al 16′ pt Ardizzone F. (Turris), al 41′ st Frascatore P. (Turris), al 44′ st Boccia S. (Turris).

Espulsioni: al 29′ st Mallamo A. (ACR Messina).











