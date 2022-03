Video meteorite avvistato all’Olimpico dopo Roma-Atalanta/ Tifosi impazziti

Sorpresa all’Olimpico dopo Roma Atalanta. Sullo stadio della Capitale, dopo il match di Serie A, è stato avvistato in cielo un meteorite. I tifosi presenti hanno immortalato in vari video una scia luminosa nel cielo. Inizialmente, in molti hanno pensato in un festeggiamento post gara: la Roma ha infatti battuto 1 a 0 l’Atalanta. Non si trattava però né di un fuoco artificiale né di un fumogeno, ma di un vero e proprio meteorite. La scia luminosa è stata avvistata a Roma ma non solamente. In varie parti del centro Italia, infatti, video e testimonianze sono finite sul web.

La scia luminosa è stata causata dal passaggio di un meteorite, transitato a distanza relativamente vicina alla terra. Proprio la vicinanza al nostro pianeta ha fatto sì che il passaggio luminoso si vedesse così bene in varie zone d’Italia, tra cui appunto lo stadio Olimpico.

Meteorite sfiora la terra

I video girati allo Stadio Olimpico e non solo mostrano una scia luminosa. Si trattava appunto di un meteorite, che si è poi disintegrato completamente, non appena entrato a contatto con l’atmosfera. Il frammento, volato sui cieli dell’Italia, si è spento poi nel mar ligure. Molti tifosi lo hanno ripreso ieri sera, subito dopo la vittoria della Roma contro l’Atalanta all’Olimpico. I supporter giallorossi, stavano infatti riprendendo i festeggiamenti dei calciatori, quando si è notata la scia nel cielo.

L’oggetto, transitato in cielo, è stato descritto da molti di colore verdognolo e con una coda “infuocata”. Si tratterebbe di un frammento dell’asteroide 153 Hilda, che dà il nome ad una famiglia di asteroidi. Un altro frammento appartenente al 153 Hilda era stato osservato tra sabato 26 e domenica 27 febbraio tra Toscana, Liguria e Piemonte. Un evento che dunque si ripete ma che sta volta, al contrario della volta precedente, non è avvenuto di notte e dunque è stato visto da più persone.





