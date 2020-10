Video/ Midtjylland Atalanta (0-4): highlights e gol. Ottimo debutto per Gasperini!

Il diluvio non ferma l’Atalanta di Gianpiero Gasperini, che strapazza il Midtjylland nella prima giornata del Gruppo D di Champions League. Il video riassuntivo della sfida mette in evidenza fin da subito la superiorità della Dea, che si schiera con una formazione decisamente offensiva. I padroni di casa ben figurano nei primi quindici minuti, poi la prima grande occasione per l’Atalanta che sfiora il vantaggio con un tiro di Zapata. Il legno salva Hansen, che poco dopo si oppone proprio ad una giocata del colombiano. I nerazzurri premono, il Midtjylland inizia a soffrire la fisicità dell’Atalanta, che nonostante il campo pesante gira a mille. Lo 0-1 bergamasco, dunque, è nell’aria. Così a sbloccare l’incontro ci pensa il solito Zapata che concretizza con cinismo la sponda di Romero. 0-1, I padroni di casa provano subito a scuotersi, cercando il pareggio con Dreyer: Sportiello è attento e difende efficacemente la porta dell’Atalanta. Prima di rientrare negli spogliatoi la Dea spicca il volo con il Papu Gomez e con Muriel, chiudendo di fatto la gara. Si va all’intervallo sul punteggio di 0-3, con i Gaspe Boys in pieno controllo. Il divertimento non è finito, anche se nel secondo tempo i ritmi si abbassano rispetto ai primi quarantacinque minuti di gioco. L’Atalanta si limita a gestire, senza particolari problemi. Gasperini sprona i suoi, ma risparmia Gomez sostituendolo con Ilicic. Proprio il nuovo entrato spreca una ghiotta opportunità per andare in gol, facendosi ipnotizzare da Hansen. Il Midtjylland alza bandiera bianca e per la Dea è un gioco da ragazzi siglare il poker con Miranchuk, che infila in rete con un bellissimo tiro a giro ad un minuto dal novantesimo. Finisce 0-4.

IL TABELLINO

MIDTJYLLAND-ATALANTA 0-4

Marcatori: 26′ Zapata, 36′ Gomez, 42′ Muriel, 89′ Miranchuk

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen 6,5; Andersson 5, Sviatchenko 5,5, Scholz 5,5, Paulinho 6; Onyeka 5,5 (87′ Kraev sv), Cajuste 6,5 (76′ Maste sv); Dreyer 6, Pione Sisto 6,5 (87′ Anderson sv), Mabil 5,5 (75′ Vibe sv); Kaba 5 (60′ Evander 5,5).

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 6; Toloi 6,5, Romero 6,5 (86′ Palomino), Djimsiti 6,5; Hateboer 6, De Roon 6,5, Freuler 6,5 (80′ Pessina sv), Gosens 7; A. Gómez 7,5 (68′ Pasalic 6); D. Zapata 7 (80′ Miranchuk 7), Muriel 6,5 (68′ Ilicic 5,5).

Arbitro: Artur Dias (POR)

Ammoniti: Sisto (M), Romero (A)

