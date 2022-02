VIDEO “MIELE” GIUSY FERRERI/ Canzone Sanremo 2022: due facce di una storia d’amore

IL VIDEO DELLA CANZONE “MIELE” DI GIUSY FERRERI SI POSIZIONA AL 23° POSTO DELLA CLASSIFICA FINALE DI SANREMO 2022

Giusy Ferreri si posiziona in fondo alla classifica finale del Festival di Sanremo 2022: con la sua canzone “Miele” (guarda il video qui sotto), ancora una volta, si è aggiudicata gli applausi del pubblico e della sala stampa, lasciando tutti a bocca aperta anche con il video della canzone Miele. Non è stat premiata a livello di classifica, come abbiamo detto, che è stato fin troppo ingenerosa con Giusy Ferreri. Al momento il brano “Miele” è comunque tra i più trasmessi in radio: oltre 300 passaggi su un centinaio di emittenti, che valgono l’undicesimo posto nella classifica di Earone. Nelle piattaforme di ascolto musicale in video streaming, come Spotify e Apple Music, invece, non è andata benissimo, tanto che non compare nella top 50 delle italiane.

Giusy Ferreri, ad ogni modo, si è detta super soddisfatta di come è andata la sua avventura nella kermesse ligure. “Sto vivendo quest’esperienza con entusiasmo, perché c’è la motivazione grande di esserci per dare inizio a un nuovo capitolo. Penso all’uscita dell’album ‘Cortometraggi’ il 18 febbraio. Questa è la mia motivazione più grande. A distanza di cinque anni dall’ultima volta, oggi vivo il palco dell’Ariston di Sanremo 2022 con più serenità, anche se l’emozione resta sempre molto forte”, ha ammesso.

VIDEO “MIELE” DI GIUSY FERRERI A SANREMO 2022: ESIBIZIONE E CLIP

“Miele”, il brano portato al Festival di Sanremo 2022 da Giusy Ferreri, parla di una storia d’amore a due facce. “La canzone, in una veste retrò, lancia un messaggio passionale. A volte le coppie durano tantissimo tempo, a volte si lasciano ma c’è la possibilità che tornino insieme. Questo è un mesaggio di speranza”, ha spiegato la cantante, che si è presentata sul palco nel corso delle serate con un look elegante ma sensuale.

Anche il video della canzone “Miele”, scritto e diretto da Fabrizio Conte, rispecchia il significato del testo, in quanto l’artista, che è la protagonista, si mostra insieme al suo alter ego: le due non riescono mai a incontrarsi. Esso è realizzato in due scene in piano sequenza, ovvero una tecnica cinematografica che consiste nella modulazione di una sequenza attraverso una sola ripresa, senza nessun tipo di stacco.

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE “MIELE” DI GIUSY FERRERI A SANREMO 2022





