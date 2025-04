VIDEO MILAN ATALANTA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Meazza l’Atalanta si impone in trasferta di misura sul Milan per 1 a 0. Nel primo tempo la partita inizia in maniera molto equilibrata e combattuta, senza che nessuna delle due squadre in campo riesca ad imporsi immediatamente e bisogna così aspettare il 20′ perchè Ederson manchi la porta con un colpo di testa per i nerazzurri.

Formazioni Parma Juventus/ Quote, Tudor conferma ancora Vlahovic? (Serie A, 21 aprile 2025)

La Dea ci riprova con scarsa efficacia affidandosi a Retegui al 25′ ed al 35′ mentre gli uomini del tecnico Conceiçao non capitalizzano un paio di spunti soprattutto con Jovic al 43′. Nel secondo tempo sia Reijnders che Fofana sprecano in avvio al 51′ e pure Leao al 55′ così come Reijnders, complice l’intervento di Belanova, al 56′ non vanno a loro volta a segno.

SERIE A/ Scudetto al Napoli, l'Inter ko e la politica nello spogliatoio

Nel finale Fofana manda la sfera alta sopra la traversa al 61′ ed i bergamaschi spezzano l’equilibrio al 62′ per merito del gol firmato da Ederson, autore di un colpo di testa vincente su assist dell’ottimo Bellanova. La formazione guidata da mister Gasperini non raddoppia con le chances avute da Lookman e Retegui ma neanche i rossoneri pervengono alla rete del pareggio con Joao Felix prima e con Reijnders poi nel recupero al 90’+5′.

Questa vittoria permette all’Atalanta di raggiungere quota 64 nella classifica della Serie A stagione 2024/2025 dopo la trentatreesima giornata di campionato. Il Milan paga invece molto caro la sconfitta restando bloccato a 51 punti e con la Fiorentina che potrebbe staccarli al termine della sfida odierna contro il Cagliari.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Al Meazza vince la Dea! Diretta gol live score 33^ giornata (20 aprile 2025)

VIDEO MILAN ATALANTA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS