Video/ Milan Atalanta Primavera (0-1) highlights e gol: Cortinovis decisivo

L’Atalanta vince sul campo del Milan, nella seconda giornata del campionato primavera, grazie alla rete siglata da Cortinovis. Iniziano meglio i campioni in carica che stanno schiacciando nella loro area i rossoneri. I bergamaschi prendono una clamorosa traversa. Gybauaa trova prima l’ottima risposta di Jungdal, la palla arriva a Sidibe che prende il montante alto da due passi. Il Milan risponde al quarto d’ora trovando la traversa con Dajcar. Capone tira a botta sicura ma trova sulla sua strada la grande opposizione di Renault. Sulla ribattuta Dajcar trova la seconda traversa di giornata. Ghiotta occasione per Sidibe, sul cross di Renault girata del calciatore orobico e ottima risposta di Jungdal. Fallo tattico di Scanagatta e giallo inevitabile. Bella combinazione tra Olzer e Capone, Scalvini chiude tutto con tempismo perfetto. Nell’Atalanta il portiere Dajcar deve lasciare il campo per un piccolo problema fisico, al suo posto c’è Vismara. La prima frazione tra Milan e Atalanta termina a reti bianche.

IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa arrivano intanto due gialli per Paneda e Cerasoli, gara che continua sull’equilibrio. L’Atalanta la sblocca all’ora di gioco. Grandissimo azione del calciatore orobico Cortinovis che si incunea in area di rigore, supera Tahar per poi trafiggere sul primo palo Jungdal. Il Milan prova subito a ribellarsi al risultato, Olzer tira ma Vismara blocca facile. Tonin prova lo spunto personale, sfera messa in mezzo con Ceresoli che anticipa Olzer. Carra prova lo spunto personale, Tahar gli prende il tempo sbarrandogli la strada. In pratica questa è l’ultima emozione del match. Per l’Atalanta è la prima vittoria in campionato, la rete di Cortinovis ha deciso le sorti del match.

IL TABELLINO

MARCATORI: 63′ Cortinovis (A)

MILAN: Jungdal, Bosisio, Oddi, Brambilla, Tahar, Stanga, Frigerio, Mionic, Tonin, Olzer, Capone. All. Giunti

ATALANTA: Dajcar, Renault, Ceresoli, Panada, Scanagatta, Scalvini, Ghislandi, Gyabuaa, Kobacki, Cortinovis, Sidibe. All. Brambilla

ARBITRO Vigile di Cosenza

