Video/ Milan Benfica (0-1): highlights e gol, rossoneri ancora ko (ICC 2019)

Nel video di Milan Benfica analizziamo lo 0-1 con cui i rossoneri sono andati ko nel secondo impegno di International Champions Cup 2019. Il Milan inanella la seconda sconfitta di fila contro il Benfica e non riscatta il ko rimediato al debutto col Bayern Monaco. La squadra di Giampaolo, tornata in campo ieri sera (pomeriggio negli Stati Uniti, ndr) per la seconda giornata di International Champions Cup, è stata piegata da misura dalla formazione portoghese, che si è imposta grazie alla marcatura dell’ex Adel Taarabt. I rossoneri hanno comunque creato una mole di occasioni importanti in zona gol, colpendo un palo ed una traversa prima con Calhanoglu e poi con Lucas Biglia su calcio di punizione. Il Milan ha fatto vedere buone cose, soprattutto nel primo tempo, quando la squadra ha dato dimostrazione di una buona tenuta atletica e di idee interessanti dal punto di vista del gioco. Il Benfica, tuttavia, è uscito sul lungo e ha colto i frutti di una preparazione che li vede più avanti rispetto alla truppa rossonera. Una partita, quella contro il Benfica, che il Milan ha disputato con la testa al mercato, considerata la cessione ormai vicinissima di Cutrone al Wolverhampton, il rebus Andrè Silva e le trattative in entrata per Correa, Rafael Leao e Duarte dall’Atletico Madrid, dal Lille e dal Flamengo. Innesti che potranno far comodo a mister Giampaolo, che continua a spingere affinchè la società acceleri. L’ex allenatore della Sampdoria ha dato una buona impostazione di gioco al suo Milan ma per puntare in alto dovrà essere messo nelle condizioni tali di farlo.

VIDEO MILAN BENFICA: IL TABELLINO

MARCATORI: 70′ Taarabt (Benfica)

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma (46′ Reina); Calabria (46′ A. Conti), Musacchio (64′ Gabbia), A. Romagnoli, Ri. Rodríguez (64′ Strinic); Borini (86′ Brescianini), Biglia, Calhanoglu (64′ Krunic); Suso; Castillejo; Piatek (86′ D. Maldini). A disposizione: An. Donnarumma, Bonaventura, Mionic, Capanni, Capone. Allenatore: Giampaolo.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Nuno Tavares, Rúben Dias, Ferro (73′ Jardel), Grimaldo (73′ Ebuehi); Fejsa (73′ Florentino), Gabriel (73′ Samaris); Pizzi (73′ Chiquinho), Rafa Silva (73′ Caio), Taarabt (86′ Zivkovic); Seferovic (86′ Jota). A disposizione: Svilar, Zlobin, André Almeida, G. Conti, Ferreira, Dantas. Allenatore: Lage.

ARBITRO: Stoica (ROM)