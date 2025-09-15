Video e highlights del posticipo della terza giornata di serie A tra Milan e Bologna. I rossoneri ottengono tre punti grazie a Luka Modric.
Video Milan Bologna: vittoria “Allegriana”
Bella e convincente vittoria del Milan che – come vedremo nel video con gol e highlights del match – batte 1 a 0 meritatamente il Bologna e ha ottenuto tre punti fondamentale in chiave classifica. Importante successo per i rossoneri che gestiscono il risultato, sfiorano più volte il raddoppio e vincono con un risultato fin troppo striminzito.
Gara che fin dall’inizio sembra avere un canovaccio ben chiaro, il Bologna tiene il possesso palla ma è il Milan a rendersi pericoloso e subito sfiorano il gol con Santiago Gimenez che da buona posizione spara addosso a Skorupski mentre il Bologna fatica a creare e vede un gol annullato a Cambiaghi per fuorigioco. Ma il Milan controlla il gioco e sfiora più volte il gol.
Bene Loftus Cheek e Rabiot, entrambi sugli scudi e il Milan sfiora più volte il gol e colpisce il palo con Estupinan, il primo di una serata che sembra quasi maledetta. A fine primo tempo è Santiago Gimenez a colpire il palo esterno su calcio da fermo e i rossoneri finiscono il primo tempo sullo 0 a 0 ma con tanto rammarico e grande delusione.
Milan Bologna, video e highlights del match: rossoneri di ‘corto muso’
Nel secondo tempo – come vedremo nel video con gol e highlights del match – i rossoneri ci provano più spesso, trovano un altro palo e, nonostante il possesso palla sterile dei rossoblù, il Milan sembra vedere il gol nell’aria e questo arriva dopo giusto un’ora di gioco grazie ad un’autentica magia di Luka Modric, alla prima rete in rossonero e in serie A.
Bello scambio tra Loftus Cheek e Saelemaekers, palla al centro per Modric che, appena all’ingresso dell’area di rigore, insacca con un bellissimo piattone che lascia fermo o quasi Skorupski. Dopo il gol la gara sembra in controllo ma succede comunque il finimondo, prima grande chance ancora per Gimenez che colpisce un altro palo e poi entra e debutta il francese Nkunku.
Azione rossonera che si conquista un rigore con Nkunku ma l’arbitro va al Var e lo annulla, tra le polemiche generali. Allegri viene espulso ma conquista una vittoria importante per il suo cammino, i rossoneri avanzano a 6 punti in classifica, staccano l’Inter e raggiungono la Roma con un occhio di riguardo alle prime della classe Juve e Napoli.