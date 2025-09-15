Video e highlights del posticipo della terza giornata di serie A tra Milan e Bologna. I rossoneri ottengono tre punti grazie a Luka Modric.

Video Milan Bologna: vittoria “Allegriana”

Bella e convincente vittoria del Milan che – come vedremo nel video con gol e highlights del match – batte 1 a 0 meritatamente il Bologna e ha ottenuto tre punti fondamentale in chiave classifica. Importante successo per i rossoneri che gestiscono il risultato, sfiorano più volte il raddoppio e vincono con un risultato fin troppo striminzito.

DIRETTA/ Milan Bologna (risultato finale 1-0), Modric firma i tre punti (14 settembre 2025)

Gara che fin dall’inizio sembra avere un canovaccio ben chiaro, il Bologna tiene il possesso palla ma è il Milan a rendersi pericoloso e subito sfiorano il gol con Santiago Gimenez che da buona posizione spara addosso a Skorupski mentre il Bologna fatica a creare e vede un gol annullato a Cambiaghi per fuorigioco. Ma il Milan controlla il gioco e sfiora più volte il gol.

Probabili formazioni Milan Bologna/ Quote: c'è qualche assente di lusso! (Serie A, oggi 14 settembre 2025)

Bene Loftus Cheek e Rabiot, entrambi sugli scudi e il Milan sfiora più volte il gol e colpisce il palo con Estupinan, il primo di una serata che sembra quasi maledetta. A fine primo tempo è Santiago Gimenez a colpire il palo esterno su calcio da fermo e i rossoneri finiscono il primo tempo sullo 0 a 0 ma con tanto rammarico e grande delusione.

Milan Bologna, video e highlights del match: rossoneri di ‘corto muso’

Nel secondo tempo – come vedremo nel video con gol e highlights del match – i rossoneri ci provano più spesso, trovano un altro palo e, nonostante il possesso palla sterile dei rossoblù, il Milan sembra vedere il gol nell’aria e questo arriva dopo giusto un’ora di gioco grazie ad un’autentica magia di Luka Modric, alla prima rete in rossonero e in serie A.

Diretta/ Bologna Napoli Primavera (risultato finale 2-1): decide il gol di Jaku! (oggi 12 settembre 2025)

Bello scambio tra Loftus Cheek e Saelemaekers, palla al centro per Modric che, appena all’ingresso dell’area di rigore, insacca con un bellissimo piattone che lascia fermo o quasi Skorupski. Dopo il gol la gara sembra in controllo ma succede comunque il finimondo, prima grande chance ancora per Gimenez che colpisce un altro palo e poi entra e debutta il francese Nkunku.

Azione rossonera che si conquista un rigore con Nkunku ma l’arbitro va al Var e lo annulla, tra le polemiche generali. Allegri viene espulso ma conquista una vittoria importante per il suo cammino, i rossoneri avanzano a 6 punti in classifica, staccano l’Inter e raggiungono la Roma con un occhio di riguardo alle prime della classe Juve e Napoli.

VIDEO MILAN BOLOGNA: GOL E HIGHLIGHTS