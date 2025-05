VIDEO MILAN BOLOGNA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Meazza il Milan ha la meglio sul Bologna vincendo in rimonta per 3 a 1. Nel primo tempo la compagine guidata dal tecnico Italiano parte in maniera arrembante sebbene De Silvestri, approfittando di un pallone rubato dal compagno Dominguez a Tomori, non batta l’attento Maignan subito in avvio al 3′.

Probabili formazioni Serie A/ Moduli, mosse e scelte degli allenatori (36^ giornata, 10-11 maggio 2025)

Proprio Tomori è costretto alla sostituzione per infortunio con Thiaw tra le file del Milan al 14′ ma la squadra reagisce all’episodio negativo proponendosi in avanti sia con Joao Felix al 17′ che con Jovic verso il 18′. Ancora Dominguez è quindi protagonista per i Felsinei nonostante venga disinnescato da Maignan in angolo al 23′ e pure il Bologna deve ricorere ad un cambio inserendo Lucumì al posto di Erlic per colpa di un altro infortunio alla mezz’ora.

Probabili formazioni Lazio Juventus/ Quote: Hysaj e Yildiz squalificati (Serie A, oggi 10 maggio 2025)

Il solito Orsolini non capitalizza poi tra il 41′ ed il 43′ così come Pobega non ha maggior fortuna al 45′. In apertura di secondo tempo arriva il gol del vantaggio a spezzare l’equilibrio per merito di capitan Orsolini, lesto nello sfruttare l’assist di Dallinga. Nel finale Skorupski risponde presente alla soluzione di Theo Hernandez del 62′ e Joao Felix manda sopra la traversa al 71′ in attesa che Gimenez ripristini la parità con la rete segnata al 73′ su assist di Pulisic.

Quest’ultimo completa il sorpasso al 79′ dopo un gol annullato per fuorigioco al 75′ a Gimenez, il quale realizza lo stesso una doppietta grazie al nuovo gol del tris definitivo propiziato da Chukwueze al 90’+2′. Questo successo rilancia il Milan a quota 60 nella classifica della Serie A per la stagione 2024/2025. Il Bologna si arrende invece in trasferta e si deve accontentare dei suoi 62 punti già conquistati prima di affrontare questa trentaseiesima giornata del massimo campionato italiano di calcio.

DIRETTA/ Milan Bologna (risultato finale 3-1): Pulisic completa la rimonta! (Serie A, 9 maggio 2025)

VIDEO MILAN BOLOGNA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS