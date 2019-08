Video/ Milan-Cesena (0-0): highlights, amichevole senza gol per i rossoneri

Nessun gol nel video con gli highlights di Cesena-Milan 0-0: a una settimana dall’inizio del campionato di Serie A i rossoneri non sono apparsi particolarmente brillanti, bisogna comunque tenere in considerazione che nelle ultime settimane i giocatori hanno svolto carichi di lavoro piuttosto pesanti, senza dimenticare che parecchi elementi (come Paquetà e Kessié, per fare i primi due nomi che vengono in mente) si sono aggregati da poco al gruppo (Bennacer, l’ultimo acquisto, non è ancora arrivato) e per forza di cose si trovano in condizione precarie. Ultimo dettaglio, e non in ordine di importanza, è che al Manuzzi il caldo ha rallentato le manovre delle due squadre, soprattutto nel primo tempo dove le occasioni sia da una parte che dall’altra scarseggiavano. Nella ripresa, quando la temperatura è calata di qualche grado, i ventidue in campo hanno osato di più e abbiamo assistito a una parvenza di partita: se non altro gli ospiti ci hanno provato a buttarla dentro ma hanno trovato un Agliardi in stato di grazia che ha negato il gol a Paquetà con un gran colpo di reni e a Calhanoglu che aveva cercato la porta direttamente da calcio di rigore. Serata no, invece, per Piatek, Castillejo, André Silva e in generale tutto il reparto offensivo del Diavolo: poca cattiveria e voglia di crederci fino in fondo, contro l’Udinese servirà un atteggiamento decisamente più propositivo se si vuole inaugurare la stagione con i tre punti e non partire subito con un handicap nei confronti delle altre big. L’unica certezza al momento resta Gigio Donnarumma che si è messo in evidenza con un grande intervento sul tentativo di Butic a pochi minuti dal novantesimo, nell’unica vera palla gol creata in novanta minuti dagli uomini di Modesto, sicuri protagonisti nel prossimo campionato di Serie C. In mezzo a tanti rebus da risolvere, Giampaolo può fare pieno affidamento sul numero 99, il famoso ventenne con esperienza che tutte le aziende d’Italia ricercano disperatamente – non trovandolo perché a 20 anni o sei il nuovo Einstein oppure sei ancora al primo anno di università a bestemmiare sulle dimostrazioni di analisi matematica, ma questo è un altro discorso e questa non è la sede più appropriata per affrontarlo. In attesa che anche gli altri entrino a pieno regime, li attende una stagione piena di aspettative per un Milan che ha una voglia matta di tornare in Europa, magari passando per la porta principale della Champions League, arrivare tra le prime quattro è l’obiettivo principale, sperando in qualche passo falso di troppo delle corazzate davanti… CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI MILAN-CESENA 0-0

VIDEO MILAN-CESENA 0-0, LE DICHIARAZIONI

L’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, ha parlato subito dopo la fine dell’amichevole fornendo le sue impressioni a caldo: “Partita impegnativa sul piano fisico contro un avversario di valore, è stato un bel allenamento in vista della prima giornata di campionato. L’atteggiamento dei ragazzi è stato positivo, non si sono risparmiati, si sono impegnati a fondo ma abbiamo un sacco di cose da sistemare, gli ultimi arrivati devono ancora inserirsi ed è nostro dovere farli sentire parte integrante del gruppo. La strada da percorrere è ancora tanta, siamo legati da equilibri sottili, giochiamo sempre in avanti e questo ci porta a lasciare 50 metri di campo alle spalle ogni volta che attacchiamo, se non siamo posizionati alla perfezione rischiamo di essere infilati tante volte in contropiede. Giocare in maniera così spettacolare è ambizioso ma richiede pazienza e una grande precisione, ognuno deve sapere esattamente come e quando muoversi, basta un centimetro fuori posto per compromettere l’azione ed esporci alle ripartenze degli avversari”.

