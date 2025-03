VIDEO MILAN COMO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Meazza il Milan vince contro il Como rimontando per 2 a 1. Nel primo tempo i rossoneri sembrano cominciare bene la partita mettendo in apprensione la retroguardia avversaria intorno al 4′ con uno spunto di Musah, la cui conclusione è però finita di poco larga rispetto al bersaglio.

Formazioni Atalanta Inter/ Quote: Gasperini e Inzaghi vanno con i migliori (Serie A, 16 marzo 2025)

I biancoblu suonano la carica al 13′ calciando pure loro fuori non di molto con Nico Paz al 13′ e, dopo il tiro murato di Leao, lo stesso calciatore si fa parare invece un altro tentativo al 33′. Il suo compagno di squadra Da Cunha si rivela comunque più preciso al 34′ siglando il gol del vantaggio comasco proprio su assist di Nico Paz. Nè Cutrone nè Kempf realizzano poi l’immediato raddoppio.

Probabili formazioni Roma Cagliari/ Quote: dubbi per Ranieri (Serie A, oggi 16 marzo 2025)

Nel secondo tempo la squadra di mister Fabregas riparte con la stessa intensità mostrata nella frazione di gioco precedente nonostante si vedano annullare un gol per fuorigioco con lo scatenato Da Cunha al 50′, su chiamata del VAR. Gli uomini di Conceiçao rispondono con la rete del pareggio trovata da Pulisic, su suggerimento di Reijnders, al 53′. Nel finale è ancora Reijnders a condizionare la gara siglando il gol del sorpasso definitivo al 76′, su assist di Abraham.

Il Como finisce la sfida in dieci per l’espulsione di Dele Alli su segnalazione del VAR al 90’+4′. Una vittoria importante questa per il Milan che raggiunge in questo modo quota 47 nella classifica della Serie A 2024/2025. La sconfitta non permette invece al Como di migliorare i suoi 29 punti già guadagnati prima della ventinovesima giornata.

Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Quote: è allerta meteo si gioca o rinvio? (Serie A, 16 marzo 2025)

VIDEO MILAN COMO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS