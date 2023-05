Video/ Milan Cremonese (1-1) gol e highlights: rossoneri bloccati (Serie A)

VIDEO MILAN CREMONESE 1-1

Il Milan frena a sorpresa contro una Cremonese che ha giocato a viso aperto a San Siro, sfiorando la vittoria, come scopriremo nel video Milan Cremonese. Prima conclusione del Milan al 4′ con un destro di Origi che viene però agevolmente controllato da Carnesecchi. Il Milan propone un insistito possesso palla nei primi minuti di gioco e trova il vantaggio all’11′: sblocca il risultato Saelemaekers, che su lancio di Kalulu supera Vasquez e insacca, ma la rete viene annullata per fuorigioco del belga. Al 17′ gran risposta di Carnesecchi su Origi, che era arrivato al tiro liberandosi della guardia di Sernicola. Al 21′ clamoroso errore di De Ketelaere che sfrutta un retropassaggio di Meité ma, solo davanti a Carnesecchi, manca l’occasione. Il Milan fatica un po’ a trovare sbocchi, al 28′ buon anticipo di Chiriches su un lancio di Brahim Diaz che aveva cercato De Ketelaere, al 31′ il difensore romeno si ripete sullo stesso Brahim Diaz. Al 34′ si rivede in avanti la Cremonese con Locoshvili che non inquadra la porta su cross di Sernicola, al 37′ proprio Locoshvili deve chiudere su Brahim Diaz che continua a dialogare con De Ketelaere. Al 42′ uscita a valanga di Carnesecchi con grande tempismo in anticipo su Ballo-Touré, dopo 1′ di recupero squadre negli spogliatoi con il risultato ancora a reti bianche a San Siro.

Nel Milan Krunic in campo a inizio ripresa al posto di Bennacer. Partita che viaggia a ritmi bassi, al 7′ ci prova senza fortuna Saelemaekers dal limite, subito dopo attento Maignan su un tentativo di Afena-Gyan. All’11’ doppio cambio per i grigiorossi, dentro Valeri e Okereke al posto di Buonaiuto e Benassi. Al quarto d’ora altra clamorosa occasione sciupata dal Milan, con Brahim Diaz che mette fuori di testa da due passi su cross di Saelemaekers. Al 17′ si ripete la scena ma stavolta è Valeri a mancare il colpo di testa sotto porta su cross di Sernicola, Cremonese vicina al vantaggio. Nel Milan dentro Leao e Giroud al posto di Origi e De Ketelaere. Al 32′ arriva però a sorpresa il vantaggio della Cremonese: lancio di Galdames e Okereke è più veloce di Thiaw e Kalulu, infilando Maignan a tu per tu. Leao che prova subito a reagire calciando però al 36′ sull’esterno della rete. Il Milan riesce a mettere almeno una pezza su una serata difficile segnando il gol del pari al 93′ grazie a un’autorete di Vasquez, che devia sfortunatamente nella sua rete una punizione dal limite battuta da Messias. Al 96′ c’è anche un rosso per i grigiorossi per una manata di Pickel ai danni di Tonali, poi un’occasione per parte: Ghiglione calcia tra le braccia di Maignan al 98′ un pallone d’oro servito da Valeri, sul capovolgimento di fronte super parata di Carnesecchi su un gran destro di Krunic. Finisce 1-1 a San Siro.

VIDEO MILAN CREMONESE: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Stefano Pioli non cerca alibi per il suo Milan: “Brutta frenata. È un pari che non ci soddisfa. Dobbiamo trasformare questa delusione in determinazione per le prossime partite: non stiamo ottenendo i risultato che volevamo. Certo che sono arrabbiato e deluso. Il primo tempo mi è piaciuto, poi il secondo tempo abbiamo smesso di giocare da squadra. Il campionato si complica: abbiamo ancora le nostre carte da giocarci, ma è chiaro che dobbiamo cambiare il risultato. Queste sono partite decisive, forse è qui l’errore. Non giocavamo solo contro la Cremonese stasera, ma contro la Juve, l’Inter, la Roma, l’Atalanta… è una bella lotta. Iniziano a far tutte punti come è normale che sia. Quando iniziano a contare i punti, le grandi squadre non sbagliano. Per questo oggi sapevamo che sarebbe stato difficile. Noi siamo artefici del nostro destino, non degli altri, noi proviamo a giocarcela con tutti”.

Davide Ballardini è orgoglioso di una Cremonese battagliera: “Partita molto ben fatta da parte nostra. Ci teniamo una bella partita, la prestazione contro una grande squadra e un risultato positivo. Ci teniamo quello. Poi è ovvio che si voleva vincere se stavamo 1-0 al 90esimo. È vero che siamo stati superficiali prima del gol, perché dovevamo gestire meglio la palla sulla trequarti. Non c’è comunque rammarico, abbiamo fatto una bella partita. Siamo contenti per la prestazione: se si fanno queste partite te la giochi. Noi abbiamo il dovere di fare il massimo, il resto ci interessa poco. Da ora penseremo a sabato“.

VIDEO MILAN CREMONESE

